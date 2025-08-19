財經青紅燈》理工人才素質恐向下沉淪

這幾年科技業發展快速，薪資優渥，使得公立學校的自然科、理化學科的代理教師紛紛跳槽科技業，自然科老師不足的問題陸續浮上檯面。（資料照）

今年的大學整體入學結果日前正式底定，一如外界預期，理工相關科系缺額明顯較低，像是工程學群僅1.38%、資訊學群2.45%，然而隨著每年揭露的上市櫃高薪公司多由科技業囊括，以及全球AI產業如火如荼發展中，這樣偏食的科系選擇，只怕會越來越嚴重。

學生過度向理工科系傾斜，導致一個長期被漠視的問題逐漸惡化。這幾年由於科技業發展快速、需才孔急，加上薪資優渥，使得公立學校的自然科、理化學科的代理教師紛紛跳槽科技業，甚至也有正職教師放棄鐵飯碗轉職，自然科老師不足的問題陸續浮上檯面。

一位公立高中物理老師透露，台北市某女子中學，原本選擇第一類組（文法商）的班級數與選擇第二、三類組（理工、生物）的班級數約是2：1，但這幾年慢慢移轉，現在已變成1：2，等於選擇二、三類組的學生增加一倍，但老師人數卻沒有同步增加，加上30多年來老師超時的鐘點費僅調漲過一次、只有5%，現在鐘點費每小時僅420元，比大學生兼家教的鐘點費還低，導致沒有自然科老師願意超時教課，相信這樣的問題不是只發生在台北市，全台多數學校應該都有相同的問題。

除了科技業薪資誘人外，家長意識抬頭下，使得年輕優秀的理工科大學畢業生不願意投身教職、或者出任教職後卻半路轉職，導致自然科老師出現斷層；當數量增加有限的自然科老師面對大增的二、三類組學生，如何維持相同的教學品質，已是急需面對的課題，否則可以預見的是，台灣理工科人才的素質，在老一輩的老師陸續退休後，恐怕會向下沉淪。（陳永吉）

