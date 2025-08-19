晴時多雲

鴻海攜手日本軟銀 赴美打造AI資料中心

2025/08/19 05:30

台灣區電機電子工業同業公會昨召開理監事會，鴻海董事長、電電公會理事長劉揚偉（右）及電電公會祕書長林全能（左）一同出席。（中央社）台灣區電機電子工業同業公會昨召開理監事會，鴻海董事長、電電公會理事長劉揚偉（右）及電電公會祕書長林全能（左）一同出席。（中央社）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日出席電電公會理監事會受訪時指出，鴻海集團已與日本軟銀（SoftBank）合作，將在美國俄亥俄州（Ohio）共建AI資料中心設備基地，合作模式為「設計與設備生產由雙方合資經營，土地與建物則由軟銀全資持有」，該案已啟動半年之久，現場已初步成形。

廠址選在俄亥俄州

合資公司雙方各持股50%

劉揚偉強調，AI資料中心基地的選址考量眾多，包含電力供應、土地資源與時程可控性等多項條件，「綜合來說，Ohio是非常合適的地點，SoftBank也這樣認為」。若曾在半年前造訪該地，會發現如今再去「已經不太一樣了」，顯示當地計畫已有實質推動進展。他說，雙方合作項目是與資料中心設備相關，由鴻海與軟銀出資成立合資公司，雙方各持股50%；未來將負責資料中心所需的設備設計與製造，至於場地與建物，則完全由軟銀出資持有。

鴻海負責設備設計與製造

場地與建物 軟銀出資持有

鴻海與軟銀合作案正是今年稍早對外宣布的合資項目，可望成為台灣廠商因應美國對等關稅與供應鏈在地化趨勢下的重要示範。劉揚偉指出，鴻海近期積極配合電電公會推動「區域製造」模式，除了俄州，未來亦將持續協助中小型會員廠商透過海外科學園區拓展產能，並爭取在當地享有最佳條件。

核三重啟公投

劉揚偉籲審慎凝聚共識

針對近期對等關稅、232條款等貿易政策議題，劉揚偉坦言，包括公會成員在內，約25%廠商恐受較大衝擊，特別是重機電類別，「需要政府及時提出配套協助」。

關於核三重啟公投，劉揚偉呼籲，國內在能源政策上應尊重多元聲音，審慎凝聚共識，不宜因特定產業快速成長而貿然做出急切決策。

