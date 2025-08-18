青年所得續創高 去年30歲以下年收55.97萬 年增1.37萬元 平均月入4.66萬元

主計總處調查，2024年30歲以下平均所得55.97萬元，續創歷年新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕青年所得續創新高！主計總處調查，去年所得收入者平均年所得近七十三萬元、續創史上新高，且各年齡層平均所得均創紀錄，其中未滿三十歲平均五十五．九七萬元、年增一．三七萬元，換算平均月入四．六六萬元。官員表示，國內經濟持續成長、失業率處於低檔，加上基本工資調高等，國人所得持續增加。

根據調查，二○二四年所得收入者（含受僱者、自營作業者、無業家庭經濟戶長等）共一六七五．三萬人，所得收入（含受僱報酬、產業主所得、財產收入、自宅設算租金、移轉收入等）平均七十二萬九九九一元、年增二萬九○七元；扣除稅費、利息等非消費支出後，可支配所得平均六十萬五八八九元、增一萬七五七○元。

按年齡分，未滿三十歲所得收入者共一四六．八萬人，平均所得五十五．九七萬元；三十至三十四歲共一一五．六萬人，平均七十二．七四萬元、增三．○五萬元；三十五至三十九歲共一二八萬人，平均八十一．八七萬元、增三．○一萬元。

另，四十至四十四歲共一六五．六萬人，平均所得九十．三二萬元、年增三．七六萬元，增額居冠；四十五至五十四歲共三一○．二萬人，平均九十四．四九萬元居冠、增二．○九萬元；五十五至六十四歲有三二五．七萬人，平均八十三．二七萬元、增三．五七萬元；六十五歲以上共四八三．三萬人，平均四十九．二四萬元最低、增一．五三萬元。

