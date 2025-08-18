晴時多雲

財經 > 財經政策

AI領軍、多頭氣旺 台股挑戰歷史新高

2025/08/18 05:30

法人認為，關稅議題與季報的負面因素逐漸散去，大盤震盪盤堅機率高。（中央社資料照）法人認為，關稅議題與季報的負面因素逐漸散去，大盤震盪盤堅機率高。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股在AI領軍下，上週三指數創歷史次高後，上週五收在二萬四三三四．四八點，距離歷史高點不過百來點。法人認為，關稅議題與季報的負面因素逐漸散去，只要成交量不萎縮，大盤仍具改寫歷史新高的多頭態勢，加上台灣機器人與智慧自動化展即將登場，震盪盤堅機率高。

野村台灣增強五十主動式ETF基金經理人林浩詳指出，台灣科技權值股近期表現亮眼，從台積電第二季營收超過三百億美元、年增逾三十八％，即可反映出客戶對高效能運算需求依然強勁，而AI伺服器要角鴻海、廣達、緯穎同樣受惠，尤其AWS資料中心正式在台灣啟用後，未來十五年投資金額超過五十億美元，從終端需求到供應鏈布局皆可見AI驅動的企業成長動能依舊穩健。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，半導體、AI產業未來將呈爆發性成長，AI供應鏈仍是不可或缺的投資主軸，包括晶圓代工大廠二奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等皆可留意，投資人不妨平衡布局長線趨勢股。

元大投顧分析，依技術線型解讀，指數十三日創下本波高點，成交值也放大到五七三八億元，就攻堅角度來說，成交值不宜萎縮，且當日低點二萬四一七二點更不能跌破，否則有量價同時到頂疑慮；隨著關稅話題與季報數字漸漸被接受，接下來台股聚焦旺季需求，操作可逢低布局具展望的公司。

