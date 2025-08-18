去年家庭儲蓄平均27.7萬創新高

近10年家庭儲蓄情況

竹市破40萬蟬聯冠軍 北市近35萬跌出前3名

〔記者鄭琪芳／台北報導〕家庭儲蓄再創新高！主計總處調查，二○二四年家庭平均儲蓄金額二十七．六五萬元、再創下歷年新高，平均儲蓄率二十三．七三％；各縣市中，新竹市平均儲蓄四十．八七萬元蟬聯冠軍。官員表示，這幾年台灣經濟表現不錯，可支配所得持續增加，雖然物價上漲致消費支出成長，但家庭儲蓄仍增加。

可支配所得續增 116.5萬、年增2.51％

根據調查，二○二四年家庭戶數約九二六．二萬戶，平均每戶可支配所得一一六．五二萬元、年增二．五一％；平均消費支出八十八．八七萬元、年增三．一八％；平均每戶儲蓄二十七．六五萬元、年增○．四％。

由於消費支出增幅大於所得增幅，去年家庭儲蓄率二十三．七三％、年減○．五個百分點。官員指出，二○一一年家庭儲蓄率一度跌破二十％、創三十五年新低，過去十年則維持在二十％以上，且近幾年明顯回升。

各縣市中，家庭可支配所得平均數前三名依序為新竹市一五○．三六萬元、台北市一四八．五五萬元、新竹縣一四八．一五萬元。家庭儲蓄則以新竹市平均四十．八七萬元最多、年增約四萬元；苗栗縣三十七．三六萬元躍居第二、年增二萬元；新竹縣三十五．○六萬元退居第三、年減一．○三萬元；台北市三十四．八八萬元跌出前三、年減○．五五萬元。

若按所得高低分為五組，二○二四年最低二十％家庭可支配所得三十八．三九萬元、年增二．一五％，消費支出四十．二一萬元、年增二．四七％，低所得家庭連續十八年出現「負儲蓄」，負儲蓄金額一萬八二一四元、為近七年新高，年增一五八八元、為近十三年首度增加，主因支出增幅大於所得增幅。

官員表示，隨著人口老化，低所得家庭「經濟戶長」六十五歲以上占比超過六成，其中很多是退休人士，多依賴退休金、存款或子女奉養等，經常性收入較少，但仍有一定的消費支出，所以出現「負儲蓄」；這些人不一定「貧窮」或「入不敷出」，因為他們可能擁有財富，而家庭收支調查未涵蓋財富。

