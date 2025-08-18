晴時多雲

不公平又虧空 中國社保快破產

2025/08/18 05:30

中國民眾對瀕臨破產邊緣的社保基金早就失去信心，光是近兩年就有四千多萬人主動退保。（歐新社資料照）中國民眾對瀕臨破產邊緣的社保基金早就失去信心，光是近兩年就有四千多萬人主動退保。（歐新社資料照）

編譯盧永山／特稿

中國強制繳納社會保險的新規九月上路，由於社保費率居高不下、退休給付不公，以及許多地方政府挪用社保基金來填補財政缺口，讓中國民眾對瀕臨破產邊緣的社保基金早就失去信心，光是近兩年就有四千多萬人主動退保。

民眾沒信心 近2年逾4千萬人主動退保

中國社保體系分為「五險一金」，企業和員工社保繳納費率合計最低四十％，最高可超過六十％，遠超過已開發國家，高福利的德國為三十五％。在中國經濟持續低迷之際，如此高的社保費率，企業和員工都直呼負擔不起。

此外，中國的社保退休給付嚴重不公，無法讓勞工相信自己是強制社保的受益者。中國現有社保制度分三大類：體制內的公務員、城鎮企業職工、社會最底層的農民工。公務員退休後每月能領退休金和其他福利一、二萬元人民幣（以下同），城鎮企業職工退休後可領二、三千元，數億農民工只能領一、二百元，與退休官員差距達上百倍，且退休官員退休金每年還能調升，相對剝奪感嚴重。

第三，許多地方政府挪用社保基金來填補財政缺口。中國國務院六月下旬公布二○二四年度審計報告顯示，逾二十個省級政府挪用六○二億元（約二五一六億台幣）養老保險金，用來償債、發放薪水等，讓中國民眾對瀕臨破產的社保基金更失信心。

據眾合雲科集團去年對六千家企業的調查，僅二十八％企業按規定繳納社保。中國社科院二○一九年公布研究報告早已警告，中國的基本養老基金將在二○三五年耗盡。

中國政府此時嚴格落實強制繳納社保新規，也遭外界質疑是繼續從勞工身上找錢，以避免社保基金加速破產。根據官方數字，中國社保體系的赤字不斷擴大，光二○二三年中央政府就向社保基金補貼逾二．四兆元。

