中國強制落實社保 掀經濟新風暴

中國自九月一日起將嚴格落實強制繳納社會保險的規定，許多中小微型企業和勞工大喊吃不消。（歐新社資料照）

企業、勞工都喊吃不消 減薪、關門頻傳 失業、通縮將更惡化

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國自九月一日起將嚴格落實強制繳納社會保險的規定，雇主與員工都須繳納社保，過去雙方私下達成不參與社保的協議將不再合法，引發許多中小微型企業和勞工大喊吃不消。有分析認為，中小微型企業恐因此減薪和裁員，甚至結束營業，加劇中國失業情況，勞工也因保費負擔增加而緊縮消費，令中國通縮進一步惡化。

中國社保體系分為「五險一金」，即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金，前三項保險由勞資雙方按比例分攤，後兩項保險由資方繳納。企業若全部繳納社保，比率約占員工稅前薪資的三十％至四十％，員工繳費比率約十．五％至二十二．五％。企業和員工社保繳納費率合計最低四十％，最高可超過六十％，遠超過已開發國家。

費率40～60％ 高於已開發國家

此外，中國社保繳費「基數」下限可能比實際薪資高；以上海為例，社保須按「基數」下限（上年度全市職工月平均工資的六十％）人民幣七三八四元（約三萬八五○元台幣）繳納，月薪低於此的一律按七三八四元人民幣繳納，企業和員工合併大約須繳納二六七三至二七九九元人民幣（約一．一二萬至一．一七萬台幣），可能比上海最低薪資標準二七四○元人民幣（約一．一四萬台幣）還要高。

中國社群平台微信近日廣傳「家門口的包子舖要關門了」一文指出，包子店的老闆表示，可能不用多久就要關門，「本來就不怎麼賺錢，硬撐著，九月一日開始還要給店裡的五個夥計交社保，實在是交不起」；事實上，連老闆自己都沒有交社保。

由於中國經濟持續低迷，強制繳納社保又將增加企業經營成本，年輕員工則更傾向於拿現金，不會對遙不可及的退休金想太多；對於已陷通縮陰霾的中國經濟而言，社保新政策無異殺雞取卵，因這筆新增支出將使薪資微薄的基層員工進一步減少消費，令通縮惡化。

