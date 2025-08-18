晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連6紅

2025/08/18 05:30

7月外銷訂單預估落在540至560億美元，年增7.9%至11.9%，可望連6紅。（記者靳昌玲攝）7月外銷訂單預估落在540至560億美元，年增7.9%至11.9%，可望連6紅。（記者靳昌玲攝）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項重要數據發布，經濟部將公布7月外銷訂單預估落在540至560億美元，年增7.9%至11.9%，可望連6紅；中央銀行將發布房市重要指標，預期在六都買賣移轉棟數回升下，7月5大銀行新增房貸也將較6月成長。

根據經濟部統計，6月外銷訂單為567.7億美元，成長24.6%，連續5個月正成長；今年第二季接單金額為1,711億美元，創歷年同季新高，成長20.9%。經濟部預估7月外銷訂單介於540至560億美元，年增幅度7.9%至11.9%。下半年的接單增幅可能趨緩，但也不至於轉為負成長。

央行將發布台銀等5大銀行新增房貸與利率。根據央行統計，6月5大銀行新增房貸為663.78億元、較5月減少58.44億元，上半年合計僅4,088.8億元，較去年同期5512.51億元，減少1,423.71億元，年減幅高達25.82%。6月新增房貸利率來到2.283％，創下2009年1月以來新高，較5月微增0.001個百分點。

7月六都建物買賣移轉棟數為18,856棟，與上月相比增加約4.2%，但仍比去年同期減少29%。若無意外，反應在5大銀行新增房貸也有機會較6月增加，房貸利率預估仍落在16年高點。

畢業季影響 6月失業終止連2月下滑

主計總處本週將公布7月失業率，以過往經驗來看，通常6、7、8月進入畢業季，失業率通常會緩緩上升。根據主計總處統計，6月失業率為3.36%，月增0.06個百分點，終止連2下滑，但仍寫25年同月最低，經季節調整後的失業率為3.34%，與上月持平，代表勞動市場穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財