〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連6紅

7月外銷訂單預估落在540至560億美元，年增7.9%至11.9%，可望連6紅。（記者靳昌玲攝）

本週有多項重要數據發布，經濟部將公布7月外銷訂單預估落在540至560億美元，年增7.9%至11.9%，可望連6紅；中央銀行將發布房市重要指標，預期在六都買賣移轉棟數回升下，7月5大銀行新增房貸也將較6月成長。

根據經濟部統計，6月外銷訂單為567.7億美元，成長24.6%，連續5個月正成長；今年第二季接單金額為1,711億美元，創歷年同季新高，成長20.9%。經濟部預估7月外銷訂單介於540至560億美元，年增幅度7.9%至11.9%。下半年的接單增幅可能趨緩，但也不至於轉為負成長。

央行將發布台銀等5大銀行新增房貸與利率。根據央行統計，6月5大銀行新增房貸為663.78億元、較5月減少58.44億元，上半年合計僅4,088.8億元，較去年同期5512.51億元，減少1,423.71億元，年減幅高達25.82%。6月新增房貸利率來到2.283％，創下2009年1月以來新高，較5月微增0.001個百分點。

7月六都建物買賣移轉棟數為18,856棟，與上月相比增加約4.2%，但仍比去年同期減少29%。若無意外，反應在5大銀行新增房貸也有機會較6月增加，房貸利率預估仍落在16年高點。

畢業季影響 6月失業終止連2月下滑

主計總處本週將公布7月失業率，以過往經驗來看，通常6、7、8月進入畢業季，失業率通常會緩緩上升。根據主計總處統計，6月失業率為3.36%，月增0.06個百分點，終止連2下滑，但仍寫25年同月最低，經季節調整後的失業率為3.34%，與上月持平，代表勞動市場穩定。

