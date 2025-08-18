晴時多雲

〈財經週報-投資觀點〉關稅戰近尾聲 台股挑戰新高有力的因素是什麼？

2025/08/18 05:30

外資買賣超累積外資買賣超累積

■呂正傑

近1年各月出口值及年增率近1年各月出口值及年增率

台股衝高背景與核心數據解讀

台北股市在4月份關稅議題之後，外資投入資金明顯加重，尤以科技、半導體族群配置比例最高。根據最新法人買賣超統計，外資5月淨買超2,197億元、6月879億元、7月2,251億元，5月份至今大盤現貨成交量平均達3,500億元，顯示外部資金有效推升指數，影響力遠勝於以往。

除此之外，支撐台股反彈的關鍵之一，台積電（2330）股價今年領先創高，加上AI伺服器、先進封裝與半導體設備商全面受惠，進一步強化指數攻高基礎。AI題材之下，PCB、散熱類股輪番領漲，推動台股結構轉型與市值集中度提升。

同時，台灣最新出口動能持續拉升，7月出口566.8億美元，創歷年單月新高，較上月增6.3%，較上年同月增42.0%，財政部也表示AI成為「剛性需求」，即便8月對等關稅上路，接下來8月出口依舊是能突破500億美元。

展望未來市場走向，新高攻防關鍵在於量能延續、法人持續加碼、總經數據不失速，將是台股持續挑戰新高最有力的推手。

美國通膨評估與經濟環境變數

在台股挑戰歷史新高的同時，美國的通膨動能和經濟變數也是全球資本市場走勢的關鍵。美國7月CPI數據月增率從0.3%減速到0.2%，年增率持平在2.7%，略低於市場預期的2.8%，核心CPI年增率從2.9%加速到3.1%。

細部來看，能源價格回落是整體CPI月增率回降的關鍵，因此市場對於9月降息的機率依舊維持高檔96.0%。此外，舊金山聯邦準備銀行主席戴利表示，為防止就業市場進一步惡化，可能需要在未來幾個月調整政策。戴利指出，若等到就業全面走弱後才採取行動，政策傳導要花六個月至一年，屆時對勞動市場的傷害可能已不可逆。

綜合來看，經濟市場動態偏正向、川普關稅戰逐漸接近尾聲，總體環境是往好的方向發展，台股在季線之上建議可以偏多思考。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

（作者為永豐金證券投資顧問部主管協理）

