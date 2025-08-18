〈財經週報-投資觀點〉AI PCB的下一個分水嶺：誰能跨過 誰就稱王

AI浪潮讓PCB族群站上舞台，概念股輪動上漲（路透）

■陳昭維

熱潮只是前奏，真正的比賽還沒開始

AI浪潮讓PCB族群站上舞台。近期，台光電（2383）創新高、金居（8358）一個月漲幅近100%，楠梓電（2316）、臻鼎（4958）、欣興（3037）等個股輪動上漲，市場資金瘋狂湧入。然而，這波行情並不是終點，而是產業即將進入「分水嶺」的前奏。誰能跨過這道門檻，誰才能在 AI 時代真正稱王。

技術與資本雙重壓力 考驗企業升級力

目前的漲勢源自AI伺服器需求爆炸。AI 運算的高密度特性帶來兩大挑戰：高速傳輸與極限散熱，直接推升高階 PCB（ABF載板、HDI板）及先進散熱模組需求。台灣廠商憑藉多年積累的製程與良率優勢，以及深厚的客戶信任，占據全球供應鏈要角。但優勢若無法持續升級，很快就會被競爭者追趕。AI浪潮的第二階段，將考驗企業是否能在技術與資本雙重壓力下完成升級：PCB廠必須擴大投資，支撐更高階載板量產；散熱廠則要提前布局液冷、浸沒式冷卻等新世代技術。這是一場馬拉松，不是短跑，只有能撐過資本消耗、持續領先技術的人，才能跨過分水嶺。

三個信號 決定誰能真正稱王

國際競爭同樣逼近。中國砸下補貼扶植本土PCB產業，韓國強攻車用與高階封裝，全球供應鏈正在洗牌，競爭早已不是價格戰，而是技術創新、效率與供應穩定性的全面較勁。要判斷誰能脫穎而出，有三個信號值得追蹤：第一，技術升級速度-誰能率先量產液冷、高階載板，誰就握有話語權；第二，產能擴充與資本配置-擴產是否有效率，會決定企業能否撐過投資期；第三，客戶綁定度-在全球洗牌時，守住核心客戶就是生死線。這些指標不是看短線股價，而是看誰能在兩三年後依然站在牌桌上。

結語：隱形冠軍，要靠實力熬出來

AI PCB的熱潮才剛開始，但下一階段不會是所有公司都能參與的盛宴。跨不過分水嶺的，會被市場淘汰；跨過的，將成為真正的隱形冠軍。在這場長跑裡，勝者不靠題材，而靠實力熬出來。

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

