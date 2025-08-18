晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-國際展望〉降息、供應鏈轉移與地緣政治緩和 Q4投資三大主題 重拾股債槓鈴策略 美股仍為核心

2025/08/18 05:30

川普政府推動40%轉運關稅，轉單效應已經發酵，預期台灣及東協市場將成為供應鏈重組的受益者。（法新社）川普政府推動40%轉運關稅，轉單效應已經發酵，預期台灣及東協市場將成為供應鏈重組的受益者。（法新社）

■唐祖蔭

時序將進入2025年第四季，全球金融市場的投資氛圍正在轉暖。美國就業數據顯示勞動市場已見放緩，聯準會官員頻頻釋出鴿派訊號，9月降息機率持續升高。這對股市而言，是資金成本下降的前奏曲；對債市而言，則是長達3年多高利率時期的潛在轉機。

受川普的對等關稅影響，全球供應鏈正在加速重組。今年6月，中國占美國進口商品比重降至7.1%的歷史低點，遠低於2018年美中貿易戰發生前的21.2%，而轉單效應也推升台灣、東南亞及墨西哥出口份額。在地緣政治層面，烏俄停火的市場預期升高，美國取消對日本徵收疊加關稅，進一步支撐投資人信心，日股近期創歷史新高。整體而言，美國關稅政策對傳統經貿秩序造成極大衝擊，但在形成新秩序的過程中，各國也都依據其產業、市場、地緣政治等優勢，重新定義未來、積極搶佔有利位置。預期第四季開始，資本市場將圍繞2025-26年的降息預期、供應鏈轉移、地緣政治緩和三大投資主軸。

美國就業數據疲弱加深降息預期 大型企業韌性強吸引投資人關注

首先觀察美股市場。美國近日公布7月CPI年增2.7%，核心CPI年增3.1%，整體通膨回升幅度相對溫和，關稅的影響傾向為一次性。市場對聯準會9月降息的信心上升，加上第二季企業財報普遍優於預期，尤其科技巨頭的資本支出計畫與本土化生產策略，更成為推升市場的強心針。且歷史上每當降息循環啟動前，股市往往會提前反應，預期美股大型科技、費城半導體指數成分股，以及與AI、雲端、先進製造及顛覆式創新相關的企業有望持續吸引資金流入。

全球供應鏈加速重組 台灣與東協市場可望受惠

對等關稅利空雖然鈍化，但美國對中國加徵關稅的政策並未放鬆，川普政府更可能推動40%轉運關稅，這將迫使美企將加快供應鏈多元化和回流美國本土。2025年上半年數據顯示，歐盟對美出口額大增540億美元、台灣對美出口額大增312億美元，越南與墨西哥也有顯著增長，顯示轉單效應已經發酵。展望後市，預期台灣及東協市場將成為供應鏈重組的受益者，其中又以半導體設備、電子零組件及工業自動化相關企業，值得長線關注。

地緣政治有望趨緩 全球資本流向重分配

隨著烏俄停火的市場預期升高，歐元區受惠資本流入而導致貨幣走強。亞洲方面，日圓因政策與利差因素可望走向緩升格局，且美日關稅協定底定，不確定性消除，有望持續吸引國際資金。日股近期創下歷史新高。反映全球資產配置多元化下，歐洲與日本市場亦成為國際資金的重要布局標的。

展望第四季投資策略，可採股票與債券的槓鈴式布局。其中股票採核心衛星配置，核心布局美股與台股科技龍頭，衛星配置可考慮科技股、顛覆式創新成長股、日本商社股等分散風險。債券則以防禦性高的短期債券為主，至於中長期債可採分批布局，等待降息帶來的資本利得。在產業層面，建議重點關注AI應用、半導體本土化、高端製造、自動化設備、以及受惠貿易轉移的新興市場出口企業。

把握利多交織行情 提前布局佔據有利地位

市場永遠在變，但機會總是留給準備好的人。聯準會（Fed）降息只是時間問題，供應鏈重組是長期趨勢，地緣政治緩和則是額外的催化劑。在這個多重利好交織的時刻，適度提高風險資產比重、分散布局不同區域與產業，有助於在波動中掌握成長潛力。建議投資人從「趨勢」出發，而非只盯著短線漲跌，讓資產配置在未來的市場重塑中，佔據最有利的位置。（作者為中國信託科技美國成長基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財