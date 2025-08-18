〈財經週報-看盤焦點〉AI需求推升出口動能 關稅疑慮消除助攻台股評價

AI與數據中心建設需求，台灣在半導體、散熱、PCB 與機殼等領域的供應鏈地位持續強化，為台股基本面提供穩固支撐。（路透）

■古漢斌

2025年第二季，美國經濟表現優於市場預期。GDP季增年率達3.0%，高於市場預期的2.4%，並明顯優於第一季的-0.5%。雖然商品與服務支出季增率分別回升至2.2%與1.1%，但與去年相比仍顯疲弱，特別是服務支出年增率僅1.9%，顯示消費動能逐步放緩。就業市場方面，7月非農就業僅增加7.3萬人，遠低於預期，且前兩個月數據合計下修25.8萬，使近三個月平均新增人數降至3.5萬人，顯示勞動市場降溫趨勢明顯。

美國勞動市場降溫 Fed今年可能降息3碼

製造業方面，7月ISM製造業指數為48，連續五個月低於榮枯線50，景氣衰退疑慮升溫。不過，物價數據相對穩定：7月CPI年增2.73%、月增0.20%，核心CPI年增3.05%、月增0.32%，符合市場預期。這些數據使得市場對9月降息的預期大幅上升，FedWatch顯示降息機率已超過90%，全年可能降息3碼，2026年再降2碼，對金融市場形成支撐。

請繼續往下閱讀...

截至上週，S&P 500 第二季財報公布約9成，81%企業營收與EPS 優於預期，整體盈餘年增率達11.8%，連續三季雙位數成長；營收年增率為6.3%，在11個產業分類中有 10 個呈現正成長，僅能源產業因油價下跌而衰退。EPS成長主力來自通訊服務（+45.8%）、資訊科技（+21.3%）及金融（+13.1%），醫療保健與非必需消費也明顯回升。展望後續，市場預估第三、四季 EPS 年增率均約 7%，2025與 2026年分別可望成長10.3% 與13.3%。目前 S&P500前瞻本益比約22倍，企業獲利的穩健成長與市場評價水準，持續支撐美股多頭走勢。

台灣經濟呈現「外熱內冷」格局

台灣第二季GDP年增率高達7.96%，顯著高於主計總處預估的5.23%。主要動能來自AI需求與消費性電子提前拉貨，帶動商品與服務輸出年增率上升至35.1%。相較之下，內需表現偏弱，民間消費年增率僅 0.56%，7月消費信心指數維持在64.38的低檔，顯示經濟呈現「外熱內冷」格局。

出口表現則延續強勁增長。7月出口年增率達 41.9%，大幅優於財政部預估的 15~20%。其中，資通訊產品年增率更加速至 87.1%，出口金額高達242億美元。AI相關需求依舊是出口的主要支撐力道，國際科技巨頭如Google與Meta均大幅上修今年資本支出至850億美元與720億美元，凸顯AI投資熱潮對台灣科技供應鏈的長期利多。

四大雲端服務供應商（Google、Microsoft、Amazon、Meta）在2025年的資本支出總額將達3,300億美元，2026年更將進一步提升至3,500億美元。龐大的AI與數據中心建設需求，使台灣在半導體、散熱、PCB 與機殼等領域的供應鏈地位持續強化，為台股基本面提供穩固支撐。目前台股的本益比約19.4倍，低於2024年指數高點 24,416 點時的21.7倍。隨著關稅疑慮逐步消除，加上 AI帶動的企業獲利成長，台股評價具上調空間。

台股仍處於偏多格局

整體而言，台股仍處於偏多格局。AI產業的高速擴張與全球資本支出成長，為科技股提供長期動能。然而，必須關注美國經濟降溫的潛在風險，特別是製造業疲軟與就業放緩可能引發市場情緒波動。此外，若美國經濟衰退風險升高，外資資金流向與全球需求都可能受到影響。在策略上，建議投資人採取流動性佳、可適時停利停損的布局，並以基本面穩健、下半年至明年營收與獲利皆可望成長的產業為核心，包括AI相關的半導體、散熱、PCB、機殼，以及部分內需服務業。短線則需留意國際政治經濟事件、全球景氣變化與市場情緒指標，適度控管風險，以穩健參與台股中長期的成長機會。

（作者為聯邦投信股票投資部基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法