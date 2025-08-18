〈財經週報-台股熱點〉AI市場爆發成長 PCB族群成飆股製造機

PCB族群營收及EPS

記者卓怡君／專題報導

AI（人工智慧）市場快速成長，被視為電子工業之母的印刷電路板（PCB）迎來榮景，市場資金積極搶進PCB族群，PCB族群化身飆股製造機，成為近期台股盤面交投重心，上游材料因漲價與缺貨題材發燒，金居（8358）、富喬（1815）、台玻（1802）、德宏（5475）漲翻天，銅箔基台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）勁揚，臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、燿華（2367）等個股強勢補漲，法人預估，PCB產業下半年在AI應用帶動下，營運續旺，惟股價短線急漲，宜逢回再伺機布局。

因AI伺服器出貨加速成長，近來玻纖布、銅箔、銅箔基板已陸續漲價，令市場瘋狂搶進相關個股，日廠三井金屬傳出將針對高階銅箔進行漲價，金居本月已調漲加工費，未來也可能跟進漲價，金居新款HVLP4銅箔產品已通過銅箔基板廠商認證，HVLP4加工費高於HVLP2約50%~100%，未來獲利有望成長。

台光電營收連3個月創下新高，該公司對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，從AI應用、雲端服務、邊緣運算預期都將維持強勁成長動能。台光電表示，今年完成中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山廠的擴充，總產能提升33%，明年將在台灣桃園、中國昆山、中國中山投資新廠房及產能，馬來西亞檳城明年啟動產能擴充，完成後，台光電總產能將再增近30%，進一步擴大規模上的領先。

臻鼎今明2年將加碼資本支出進行擴產，各逾300億元，今年AI產品比重將逾70%。臻鼎看好明年將是成長關鍵年，不僅在AI手機、摺疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期行動通訊、電腦消費、伺服器／車載／光通訊及IC載板4大應用營收將全面加速成長。

