〈財經週報-台股熱點〉人形機器人有話題 光學廠帶量強漲

今年自動化工業展下週登場，加上人形機器人時有話題，帶動切入「機器人之眼」的光學廠上週股價帶量強漲，其中以今國光（6209）週漲14%最強，而光學大廠亞光（3019）近日交投極熱、上週週漲幅逾8%，華晶科（3059）則週漲10%；佳能（2374）則因股價震盪，週僅漲0.7%。

近期光學廠除了需求量最大的手機鏡頭外，也因人形機器人持續發展，多出感測元件、人形機器人面部鏡頭等新商機；此外，因台海情勢始終緊張，我國推進「國防自主」，本土無人機需求也成光學廠新機會，近日強漲股票含亞光、華晶科等多有切入相關領域。

亞光上半年受惠傳統數位相機在全球持續熱銷，帶動營運成長，上半年稅後淨利10.19億元，獲利年增8成。董事長賴以仁指出，數位相機、運動鏡頭下半年需求續強，持續耕耘的新領域含車載、無人機產品也持續推進，人形機器人鏡頭接獲海外訂單、持續小量試產。

佳能也續耕耘AI鏡頭與人形機器人商機，因母公司能率集團持續進行全球投資佈局，佳能的視覺影像產品也有望藉此切入美機器人供應鏈，第四季並將出貨協作機器人手臂的感測器元件，有望進一步帶動營運。唯受匯損壓抑，佳能上半年獲利年減3成，每股稅後盈餘僅0.71元。

而華晶科近年也續耕耘AI視覺技術，攻無人機、機器人提供智慧影像產品，近期機器人交投熱、也帶動華晶科股價勁揚，華晶科第二季稅後淨利1.09億元，季增38%、年增40%，每股稅後盈餘0.36元，上半年稅後淨利1.87億元、年增22%，每股稅後盈餘0.61元。

