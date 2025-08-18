〈財經週報-上市櫃薪資〉餐飲業兼職員工多 難擺脫低薪形象

上市櫃連鎖餐飲品牌為了搶人，疫情過後幾乎年年加薪，但因餐飲業部份工時員工平均高占一半以上，無形中也拉低了員工平均薪資。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

2024年上市櫃餐飲業薪資一覽表

上市櫃公司中的連鎖餐飲品牌為了搶人，疫情過後幾乎年年加薪，但因餐飲業部份工時員工高占一半以上，無形中也拉低了員工平均薪資。根據《公開資訊觀測站》統計，2024年上市櫃公司全體員工平均年薪不到50萬元者，餐飲業占了多數。

連鎖餐飲年年加薪 工時員工拉低薪資

根據《公開資訊觀測站》統計，以經營摩斯漢堡聞名的安心食品（1259）2024年全體員工平均薪資僅28.3萬元，拿下倒數第一名，主要是安心食品全部員工數高達5,629人，有高達8成是部份工時員工。

而以經營三商巧福和拿坡里披薩聞名的三商餐飲（7705），全體員工平均薪資也僅29.7萬元、亞洲藏壽司（2754）、瓦城（2729）、豆府（2752）、王座（2751）全體員工平均薪資分別為31.7萬元、37.3萬元、37.3萬元、39萬元，皆不到40萬元。

連鎖餐飲龍頭王品（2727）和全家餐飲（7708）全體員工平均薪資分別為48.9萬元和42.3萬元，也不到50萬元水準，原因都出在部份工時員工多，拉低整體薪資水準。

若扣除部份工時員工，王品、全家餐飲、瓦城、亞洲藏壽司、安心食品、豆府、三商餐飲、王座等非擔任主管全時員工平均薪資分別達70.4萬元、69.1萬元、69萬元、67.6萬元、63.1萬元、61.9萬元、57.1萬元、56.3萬元，相當於月領約4.7萬至5.86萬元。

