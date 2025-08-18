〈財經週報-上市櫃薪資〉台灣「高薪族」 半導體和IC設計續稱霸

2024年上市櫃公司薪資排行榜，半導體與IC設計業仍穩居高薪霸主。 （記者靳昌玲攝）

記者楊雅民／專題報導

根據公開資訊觀測站今年揭露的2024年上市櫃公司薪資排行榜，半導體與IC設計業仍穩居高薪霸主，非擔任主管的全時員工平均薪資超過300萬元的公司有13家，其中有11家為半導體和IC設計公司。

信驊545.9萬 上市櫃平均薪資最高

根據上市櫃公司員工薪資統計，2024年全體員工平均薪資前10名依序為信驊（5274）545.9萬元、愛山林（2540）平均薪資478.2萬元、瑞昱（2379）平均薪資475.1萬元、聯發科（2454）463.3萬元、日月光投控（3711）448.7萬元、南僑投控（1702）412.4萬元、祥碩（5269）409.8萬元、勤益控（1437）400.9萬元、鈊象（3293）400.2萬元、精成科（6191）379.7萬元。

上櫃公司信驊全體員工平均薪資奪冠，主要是信驊為無晶圓廠的IC設計公司，員工人數僅124人，以動腦的IC設計員工為主。

愛山林雖然員工平均薪資拿下上市公司第1名，但愛山林的薪資結構較為特殊，主要來自於不動產代銷業務的獎金和佣金，而非固定薪資，會受房地產景氣波動。

南僑轉型控股公司 高階主管居多

南僑投控因已轉型為控股公司，員工總數僅49人，以高階主管為主，平均薪資也擠進前10強。

若排除主管，去年上市櫃公司非擔任主管的全時員工平均年薪最高的公司，同樣由信驊奪冠，達471.5萬元，其次是聯發科的431萬元。

信驊和聯發科成為去年非主管全時員工平均年薪「唯二」破400萬元的公司，相當於非主管全時員工每個月平均薪資分別約40萬元和35萬元。

瑞昱則達391.5萬元、達發357.1萬元、鈊象356.1萬元、愛山林354.1萬元、聯詠352.1萬元、瑞鼎341.3萬元、台積電339.1萬元、創意316萬元，其中遊戲股股王鈊象首度躋進非主管全時員工平均薪資第5強。

若以非擔任主管的全時員工中位數薪資分析，非主管員工薪資中位數逾300萬元的僅有信驊400.4萬元、聯發科343.8萬元、瑞昱324.6萬元，以及達發的304.9萬元。

企業平均薪資雖能反映企業整體薪酬水準，但員工中位數薪資更能代表一般員工的實際待遇，若平均薪資遠高於中位數太多，代表公司內部存在許多極端高薪者，拉高整體數字，未能反映普遍員工的薪資狀況。

