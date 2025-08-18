〈財經週報-時事求是〉應得的薪資

薪資變動反映產業及企業淘汰賽的結果，跟對趨勢和一點運氣，都可能影響到未來薪酬結構。（美聯社）

■魏錫賓

成立100多年的底片、相機王者柯達（Eastman Kodak），再度面臨破產危機；公司一旦倒閉，不僅無法提供優渥薪酬，員工還承受失業重擊。因為社會、經濟的變遷，過去有些產業消失了，部分產業卻更為蓬勃地發展，帶動半導體業加速成長的台積電（2330），5年來平均年薪提高7成以上。薪資的多寡及其變動，反映了產業及企業淘汰賽的結果。

肺炎疫情之後，科技業曾大幅徵人，以應付遠距生活、工作的大量需求，半導體、電子產品急單猛入，台灣科技業意外地因危機而更加茁壯，員工的薪酬也突飛猛進。從2019年至2024年，台灣工業與服務業平均每人每月總薪資雖成長不到15%，但原已高薪的科技業，像台積電般高成長者，並不少見。

請繼續往下閱讀...

對提供勞務的個人而言，薪資是工作的最大誘因，但也會考慮職場環境、成長性、自我實現等各種因素，選擇就業的去處。每一種工作都有其甘苦，在經濟社會，多數企業除了儘量滿足員工心理需求，運作人力資源最直接地方法是衡量員工產出的價值給薪，並以與競爭對手不相差太多的薪資水準，設計出符合激勵作的薪酬結構。

薪資與產業脫不了關係。根據英國國家統計局（ONS）的最新資料，2025年6月各產業的平均週薪中，以金融保險業為最高，達到1617英鎊（相當於新台幣6萬餘元，包含約300英鎊的獎金），其次為資訊通信業的1,281英鎊，但住宿及餐飲服務業平均週薪僅有342英鎊，僅約為金融保險業的五分之一，而次低的零售業是468英鎊。

美國的高薪與低薪產業，也有類似情況。美國勞工統計局（BLS）的資料顯示，2025年7月金融業的平均週薪達1,793美元，屬於相對高薪，而在主要產業中，薪資最低的休閒與餐旅業平均週薪僅約500美元，零售業也只有約764美元。

平均薪資雖與各國的經濟狀況、產業結構與資源豐寡等都有關，但各國水電瓦斯等公用設施的員工，以及金融業及科技業等的平均薪資多數均較高，而住宿、餐旅服務業則常處在薪資排行榜中的倒數幾名。

技術門檻相對較低、流動率高、可替代性大的職業，平均薪資通常相對較低︰一方面是員工難以累積技術上的學習效果，無法提供更高的附加價值；另方面因勞動密集、生產力提升不易，相關企業利潤有限，而難以提供較高薪酬，在勞動需求面壓抑了薪資。當然，外在環境也是重要因素，肺炎疫情放緩後，各國旅遊業薪資也曾有一波成長。

企業要改善勞動條件，薪資問題不能缺席；然而，工作的報酬，有時候與供需脫勾，薪資的多寡，也不一定完全取決於能力，跟對趨勢和一點運氣，都可能影響到後來的發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法