〈財經週報-上市櫃薪資〉各行業薪資變化 誰是最大贏家？

2024年非擔任主管員工「平均薪資」300萬元以上的上市櫃公司

記者楊雅民／專題報導

去年上市公司員工平均年薪創下歷史新高，半導體業仍然是高薪族，餐飲業卻難擺脫低薪形象。（中央社資料照）

根據證交所統計，去年上市公司員工平均年薪創下歷史新高，「高薪族」半導體業立於不敗地位，可是餐飲業難擺脫低薪形象。根據《公開資訊觀測站》統計，過去3年來各產業員工平均薪資普遍呈現成長走勢，僅鋼鐵、運動休閒、電子通路等部份產業員工平均薪資「倒退嚕」。

鋼鐵、運動休閒、電子通路 平均薪資倒退嚕

根據《公開資訊觀測站》揭露，2021年全體上市公司員工平均薪資達125.3萬元，去（2024）年全體上市員工平均年薪達136.6萬元，4年成長約9%，並創下歷史新高。而2021年全體上櫃公司員工平均薪資為88.8萬元，去年則成長至90.5萬元，僅次於2022年的90.8萬元，創下歷史次高。

有趣的是，2021年上市公司員工平均薪資超過600萬者有1家、500~600萬元者有2家、400~500萬元者有3家、300~400萬元者有12家；上櫃公司員工平均薪資逾300萬元者有9家。

到了2024年，上市櫃公司中員工平均薪資300萬元以上的反而減少，500萬元以上者只有「股王」信驊1家、400~500萬元者有8家、300萬~400萬元者有13家。

盤點各產業過去3年同產業「非擔任主管全時員工」平均薪資的變化走勢，以文化創意、金融保險、航運、觀光餐飲等產業員工平均薪資增幅比較顯著。

文化創意產業員工薪資 成長居冠

文化創意產業員工平均薪資從2022年的110.5萬元成長至去年的135.7萬元，增幅居冠，達22.8%；金融保險產業員工平均薪資從2022年的127.4萬元成長至去年的152.5萬元，3年增幅近2成。

觀光餐旅產業員工平均薪資從2022年的59.6萬元成長至去年的67.8萬元，3年增幅13.7%；航運產業員工平均薪資從2022年的142.2萬元成長至去年的156.6萬元，3年增幅約10%。

電子業、光電業、通信網路業、電腦及週邊設備、汽車、貿易百貨等產業，過去3年同產業員工平均薪資也有5~10%的增幅。

產業員工平均薪資下跌較明顯的產業為鋼鐵、運動休閒和電子通路。

鋼市冷颼颼 鋼鐵業薪資仍破百萬

鋼鐵產業受到鋼價走跌、需求走弱影響，同產業員工平均薪資從2022年的115.3萬元縮減至去年的101.6萬元，減幅達11.88%；運動休閒產業去年持續調節庫存，同產業員工平均薪資從2022年的92萬元縮減至去年的87.2萬元，減幅5.22%。

電子通路產業員工平均薪資從2022年的112萬元縮減至去年的107萬元，減幅約4%；造紙、塑膠、電子零組件、玻璃陶瓷同產業員工平均薪資去年也呈現微減情況。

