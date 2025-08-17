堅持勞退自提20年 逾2萬人報酬率翻倍

勞動福祉退休司司長黃維琛分析，自願提繳除可節稅，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時更享有最低收益保證。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞工退休金條例（勞退新制）自二○○五年七月一日施行，至今年六月底已達二十年。根據統計，至六月底個人自願另行提繳退休金人數，僅有一二九萬人，占整體勞退新制參與者十六．八五％，其中有二萬多名勞工是自勞退新制開辦以來，就每月自行提撥長達二十年未曾停歇，帳戶金額可以翻倍。

勞退新制中的「勞工退休金個人專戶」，是由雇主每月提撥不低於工資六％勞工退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，退休金累積帶著走，不會因轉換工作或事業單位關廠、歇業而受影響，專戶所有權屬於勞工；勞工也可在每月工資六％的範圍內，自願另行提繳退休金，勞工自提部分，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除，達到實質節稅的效果。

請繼續往下閱讀...

自願提繳129萬人 占新制16.85％

勞動福祉退休司司長黃維琛分析，自願提繳除可節稅，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時更享有最低收益保證；根據統計，過去二十年勞退新制平均年化報酬率達六％，不僅有「錢滾錢」複利效果，且必須在勞工年滿六十歲才得請領，不會因一時衝動而花光，讓老年退休經濟生活多一層保障。

根據統計，勞退新制實施二十年來，自願提繳退休金人數雖逐年成長，但至今仍未達二成，占整體勞退新制參與者的十六．八五％，其中有二萬餘人是自勞退新制開辦以來，就持續自提至今未曾停止。

黃維琛試算，若僅以每年最低工資（過去的基本工資）、二十年平均年化報酬率六％計算，至今勞工退休金個人專戶為五十七萬元，但這二萬人持續參與六％自提，金額可翻倍達一一四萬元；若再經二十年，長達四十年的提撥與投資，金額將達五八○餘萬元，但沒有自提卻只有二九○萬餘元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法