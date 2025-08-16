晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI需求強勁 今年GDP上修至4.45％

2025/08/16 05:30

近10年GDP及CPI統計近10年GDP及CPI統計

明年估2.81％、每人GDP首破4萬美元 出口突破6千億美元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨預測今年經濟成長率四．四五％、上修一．三五個百分點，明年經濟成長率則為二．八一％，且每人GDP（國內生產毛額）將首度突破四萬美元。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，AI需求強勁超乎預期，下半年出口由原本預估衰退轉為成長逾二成，加上企業加碼資本支出，帶動今年GDP大幅上修。

主計總處公布今年一、二季GDP成長五．四五％及八．○一％，預測三、四季GDP成長二．九一％及一．七二％，全年GDP上修至四．四五％，每人GDP為三萬八○六六美元；預測明年GDP成長二．八一％，每人GDP達四萬一○一九美元，主因GDP規模擴大及台幣升值。

蔡鈺泰指出，國際機構陸續上修全球經濟成長及貿易量，全球AI資料中心布建未因DeepSeek問世而放慢，加上川普政府放寬AI晶片管制，以及高階資通產品供應瓶頸排除，有助出口動能延續，預測今年商品出口五八九二億美元、年增二十四％，明年估六○二一億美元、年增二．一九％，將首破六千億美元，再創史上新高。他說，考量美國關稅政策風險，這是比較保守的估計，否則可能更高。

投資方面，AI商機熱絡，半導體大廠及供應鏈加碼投資，加上多家國際大廠在台設立研發中心及資料中心，有利支撐民間投資動能，預測今年民間投資實質成長九．八九％、上修四．一二個百分點，明年成長一．七五％。

不過，因股市量能萎縮及民眾延遲購車，預測今年民間消費實質成長○．八五％、下修○．七九個百分點，明年成長二．一九％。蔡鈺泰說，尚未納入普發現金的效益，納入考量後可能上調。

蔡鈺泰表示，主計總處參考國際機構預測數據，已將關稅影響納入評估，加上台灣關稅尚未底定，因此尚未評估相關影響；但廠商全球布局，多數大廠已規劃在美增設產能，可望舒緩半導體關稅衝擊。

今年CPI年增率下修為1.76％

主計總處預測今年CPI（消費者物價指數）年增一．七六％、下修○．一二個百分點，主因油價處低檔，且台幣升值有助舒緩物價壓力；預測明年CPI漲一．六四％，為近六年新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財