AI需求強勁 今年GDP上修至4.45％

近10年GDP及CPI統計

明年估2.81％、每人GDP首破4萬美元 出口突破6千億美元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨預測今年經濟成長率四．四五％、上修一．三五個百分點，明年經濟成長率則為二．八一％，且每人GDP（國內生產毛額）將首度突破四萬美元。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，AI需求強勁超乎預期，下半年出口由原本預估衰退轉為成長逾二成，加上企業加碼資本支出，帶動今年GDP大幅上修。

主計總處公布今年一、二季GDP成長五．四五％及八．○一％，預測三、四季GDP成長二．九一％及一．七二％，全年GDP上修至四．四五％，每人GDP為三萬八○六六美元；預測明年GDP成長二．八一％，每人GDP達四萬一○一九美元，主因GDP規模擴大及台幣升值。

蔡鈺泰指出，國際機構陸續上修全球經濟成長及貿易量，全球AI資料中心布建未因DeepSeek問世而放慢，加上川普政府放寬AI晶片管制，以及高階資通產品供應瓶頸排除，有助出口動能延續，預測今年商品出口五八九二億美元、年增二十四％，明年估六○二一億美元、年增二．一九％，將首破六千億美元，再創史上新高。他說，考量美國關稅政策風險，這是比較保守的估計，否則可能更高。

投資方面，AI商機熱絡，半導體大廠及供應鏈加碼投資，加上多家國際大廠在台設立研發中心及資料中心，有利支撐民間投資動能，預測今年民間投資實質成長九．八九％、上修四．一二個百分點，明年成長一．七五％。

不過，因股市量能萎縮及民眾延遲購車，預測今年民間消費實質成長○．八五％、下修○．七九個百分點，明年成長二．一九％。蔡鈺泰說，尚未納入普發現金的效益，納入考量後可能上調。

蔡鈺泰表示，主計總處參考國際機構預測數據，已將關稅影響納入評估，加上台灣關稅尚未底定，因此尚未評估相關影響；但廠商全球布局，多數大廠已規劃在美增設產能，可望舒緩半導體關稅衝擊。

今年CPI年增率下修為1.76％

主計總處預測今年CPI（消費者物價指數）年增一．七六％、下修○．一二個百分點，主因油價處低檔，且台幣升值有助舒緩物價壓力；預測明年CPI漲一．六四％，為近六年新低。

