美歐星港專家齊聚 FIA台灣研討會圓滿落幕

2025/08/15 05:30

金管會副主委陳彥良 （中）、期交所董事長吳自心（右5）及會議與談人 ，於「2025年FIA台灣衍生性商品市場發展研討會」合影。 （期貨交易所提供）金管會副主委陳彥良 （中）、期交所董事長吳自心（右5）及會議與談人 ，於「2025年FIA台灣衍生性商品市場發展研討會」合影。 （期貨交易所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕2025年FIA台灣衍生性商品市場發展研討會（FIA Forum︰Taipei 2025）由台灣期貨交易所（期交所）及美國期貨業協會（FIA）共同舉辦，14日下午盛大登場。本次研討會匯聚來自台灣、美國、歐洲、新加坡及香港等地交易所代表與業界專家，聚焦「不確定性下之機會─台灣期貨市場的發展契機」及「提升市場流動性：應對交易環境變遷」，吸引逾300位國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司以及資訊公司等業界人士踴躍報名參與，展現市場對相關議題高度重視。

金管會副主委陳彥良致詞指出，當前全球地緣政治衝突升溫、經濟不確定性增加，以及科技快速變革等多重挑戰，金融市場波動加劇，而期貨市場具有之價格發現與避險功能，對於提升金融穩定與韌性日趨重要。

他說，金管會自2024年起推動打造具台灣特色之亞洲資產管理中心，致力擴大我國資產管理規模，完善金融服務鏈，透過市場開放與商品創新，期望能吸引海內外資金落地深耕。

未來將繼續與期交所及各界攜手合作，強化衍生性金融商品於資產管理上之應用，提升市場效率、增進國際參與，相信在各界共同努力下，台灣金融市場將能穩健成長，並在亞洲資產管理版圖中發揮更大影響力。

期交所董事長吳自心表示，在主管機關支持及各界攜手努力下，去年台灣期貨市場交易量達3億9500萬口，穩健推升至新高水準，持續在亞太地區保持領先地位；為進一步滿足市場避險需求，期交所持續推出更多精準且具彈性的新商品，包括微型台指期貨與週五台指選擇權，並逐步擴大夜盤交易商品，提供投資人更完整的全天候避險工具；展望未來，期交所將持續深化ESG實踐，推動市場邁向更穩健與多元的新階段。

本次研討會針對當前多變的國際與經濟局勢，探討台灣及亞太地區如何透過創新與擴大參與推動市場成長，並就科技進步、市場結構調整與資金效率提升所帶來的契機與挑戰，分享經驗及看法，與會者表示收穫良多，期盼未來再次共襄盛舉。

