台塑7月起加薪2% 平均薪資破6萬

2025/08/15 05:30

7月起台塑企業加薪2%，平均薪資突破6萬元。（資料照）7月起台塑企業加薪2%，平均薪資突破6萬元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕上半年虧損還是加薪！台塑企業昨宣布，為照顧員工，總裁王文淵敲定今年調薪幅度為2%，以台塑企業基層員工每月薪資平均5萬9190元計算，每月加薪1190元，調整後平均薪資超過6萬元，調薪方案回溯至7月1日生效。

王文淵拍板 虧損照樣加薪

台塑企業每年的年度調薪案是外界關注焦點，由於上半年台塑四寶合計虧損達213.23億元，調薪一度卡關，不少員工多以為「今年大概無法調薪」，就連台塑工會於8月6日與台塑總管理處首次協商時，工會代表姿態也放軟，由總裁定奪、工會代表同意即可，無須再召開第二次協商會議。

台塑企業總管理處總經理林善志表示，考量當前全球政經局勢變化難料，石化產業仍處低檔調整，加上企業推動轉型仍需時間耕耘，牽動集團營運表現；但基於貫徹企業穩定經營及照顧員工立場，考量今年台灣通膨水準，決定調薪2%。

近期台塑四寶股價自谷底回溫，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）日前也指出，第三季塑化業可望迎來「金九銀十」旺季，加上電子產業旺季，預估石化、電子產品、化工及油品等皆可持續成長，對第三季營運持審慎樂觀態度；四寶也認為，外在環境朝好的方向發展，包括對等關稅明朗化、中國祭出刺激經濟政策等，期待第三季獲利能改善。

法人分析，台塑四寶先前由於股價淨值比偏低，吸引市場資金進駐，同時，南亞受惠於玻纖布題材，股價持續飆漲，帶動其他三寶股價向上，不過，石化與塑化產品與國際油價息息相關，投資人還需多留意油價走勢。

