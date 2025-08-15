打造企業AI語音助理 中華電信服務更「聲」動

中華電信「AI超擬真助理」以 生成式人工智慧技術與知識庫 等多元資訊，開啟客戶服務智 慧互動新時代。 （中華電信提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中華電信近日推出企業級「AI語音助理」解決方案，以多年累積語音資料的實戰經驗，結合最新AI技術，打造出最貼近台灣產業需求的AI語音助理，協助企業突破客服人力瓶頸，並滿足日益多元的客戶服務需求；「AI語音助理」導入生成式人工智慧與大型語言模型（LLM）技術，具備語意理解、任務執行、多語支援與系統串接等能力，讓客服系統「聽得懂、說得清、做得到」，開啟客戶服務智慧互動新時代。

「AI語音助理」導入多代理系統（Multi-Agent）與RAG技術（Retrieval-Augmented Generation），使AI具備更高的語意理解與任務執行能力，不僅能快速回應問題，更能精準執行指令，有效提升回應準確率與任務導向對話的表現；系統支援國、台、客、英、日等十三種語言，在專業領域語音辨識準確度突破九成，全面滿足在地與國際溝通需求，打造業界領先的智慧互動品質。

請繼續往下閱讀...

此外，AI語音助理具備仿聲合成功能，企業僅需提供十分鐘聲音樣本，即可生成專屬品牌音色；若有虛擬人需求，只需五分鐘影像，即可生成具自然對嘴與手勢的數位分身，協助企業打造專屬AI代言人，提升企業品牌與客戶間之沉浸式互動體驗。

中華電信已將「AI語音助理」導入自家多個業務應用場域進行驗證，包括企業客服、外撥問訪、知識問答與虛擬導覽等。在日常電信客服中，「AI語音助理」已能自動執行身分驗證與轉接流程，大幅減少人工作業負擔，有效縮短客戶等候時間，全面提升服務品質。

以餐飲業為例，「AI語音助理」可與訂位系統串接，自動處理查詢、修改與取消等訂位服務，減輕前台人員負擔，提升顧客滿意度；在醫療領域，可整合掛號系統，讓病患透過語音完成掛號及就醫流程，有效縮短等待時間；物流業者則可運用語音查詢貨物狀態、寄件預約與進行問卷調查，打造全年無休的智慧客服。

「AI語音助理」成功應用於政府社福單位，協助處理大量投保、給付與案件進度查詢來電，每月語音來電量高達上萬通，語音辨識準確率突破九成，使用者滿意度達七成以上，展現智慧政府的服務力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法