晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

打造企業AI語音助理 中華電信服務更「聲」動

2025/08/15 05:30

中華電信「AI超擬真助理」以 生成式人工智慧技術與知識庫 等多元資訊，開啟客戶服務智 慧互動新時代。 （中華電信提供）中華電信「AI超擬真助理」以 生成式人工智慧技術與知識庫 等多元資訊，開啟客戶服務智 慧互動新時代。 （中華電信提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中華電信近日推出企業級「AI語音助理」解決方案，以多年累積語音資料的實戰經驗，結合最新AI技術，打造出最貼近台灣產業需求的AI語音助理，協助企業突破客服人力瓶頸，並滿足日益多元的客戶服務需求；「AI語音助理」導入生成式人工智慧與大型語言模型（LLM）技術，具備語意理解、任務執行、多語支援與系統串接等能力，讓客服系統「聽得懂、說得清、做得到」，開啟客戶服務智慧互動新時代。

「AI語音助理」導入多代理系統（Multi-Agent）與RAG技術（Retrieval-Augmented Generation），使AI具備更高的語意理解與任務執行能力，不僅能快速回應問題，更能精準執行指令，有效提升回應準確率與任務導向對話的表現；系統支援國、台、客、英、日等十三種語言，在專業領域語音辨識準確度突破九成，全面滿足在地與國際溝通需求，打造業界領先的智慧互動品質。

此外，AI語音助理具備仿聲合成功能，企業僅需提供十分鐘聲音樣本，即可生成專屬品牌音色；若有虛擬人需求，只需五分鐘影像，即可生成具自然對嘴與手勢的數位分身，協助企業打造專屬AI代言人，提升企業品牌與客戶間之沉浸式互動體驗。

中華電信已將「AI語音助理」導入自家多個業務應用場域進行驗證，包括企業客服、外撥問訪、知識問答與虛擬導覽等。在日常電信客服中，「AI語音助理」已能自動執行身分驗證與轉接流程，大幅減少人工作業負擔，有效縮短客戶等候時間，全面提升服務品質。

以餐飲業為例，「AI語音助理」可與訂位系統串接，自動處理查詢、修改與取消等訂位服務，減輕前台人員負擔，提升顧客滿意度；在醫療領域，可整合掛號系統，讓病患透過語音完成掛號及就醫流程，有效縮短等待時間；物流業者則可運用語音查詢貨物狀態、寄件預約與進行問卷調查，打造全年無休的智慧客服。

「AI語音助理」成功應用於政府社福單位，協助處理大量投保、給付與案件進度查詢來電，每月語音來電量高達上萬通，語音辨識準確率突破九成，使用者滿意度達七成以上，展現智慧政府的服務力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財