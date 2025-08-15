晴時多雲

台中機械業與卓揆座談 盼組產業控股公司「打世界盃」

2025/08/15 05:30

行政院長卓榮泰昨到台中與機械業者交流，探討產業未來。 （記者廖耀東攝）行政院長卓榮泰昨到台中與機械業者交流，探討產業未來。 （記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕美國對台暫時性關稅為二十％加N，行政院長卓榮泰昨天到台中市精密機械科技創新園區參訪慶鴻機電並與機械及手工具業者座談，他表示二十％絕對不是政府的目標，台灣有條件足以爭取更好的合理待遇，希望能降低關稅也希望能夠不疊加。

卓揆︰爭取更好的關稅條件

他說，行政院院會昨天修正通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案（韌性特別條例），經費提升到五九○○億，分兩期執行，第一期執行五七○○億，另外的二○○億，端看屆時產業需求；也呼籲立法院及早通過，以提早協助產業。

盼韌性特別條例盡速上路

卓榮泰強調，關稅二十％絕對不是政府的目標，會先達成幾個協議，把疊加問題取消。同時，談判最後一定會經過立法院同意，日前已跟立法院長韓國瑜表示，如果排得出時間，他都願意配合時間到立院說明。

卓榮泰表示，希望立法院盡速通過韌性特別條例，讓預算及早上路，目前政府採取以緩濟急措施，對受到傷害的產業，提出各項協助，包括金融支持、產業轉型等。

行政院秘書長龔明鑫會後轉述產業界反映及行政院的回應，他表示，業者提出產業升級轉型、規模化、訂單多元化、藉汰舊換新購買國產工具機、簡化流程等問題，政府都會一一協助，不會雨天收傘，至於匯率的問題，央行有聽到心聲。

匯率問題 「央行有聽到心聲」

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰表示，業者會把危機當轉機，會進行轉型且進行產業聯盟，希望能走到產業控股公司階段，需要政府協助來打世界盃；龔明鑫則表示，政府會在法令及行政程序上協助。

中華民國精密機械發展協會理事長張市育表示，新一波供應鏈重組「未來兩季後才會明顯」，中台灣多數機械、工具機及精密機台業者仍期待轉型升級，希望政府協助。

