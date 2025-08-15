關稅擾亂通膨 9月降息？Fed決策者分歧加劇

對抑制通膨或提振就業的看法不同，使聯準會決策者對於九月會議是否降息的看法加劇分歧。圖為Fed總部大樓。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比與亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克十三日皆表示，他們傾向更明確了解關稅對通膨的影響後，再決定是否降息。

古爾斯比指出，對於關稅引發的通膨是否持久，以及通膨與就業走勢是否仍朝聯準會的二％與就業最大化目標發展，他仍在觀望。

他在伊利諾州的一場活動上說，「如果你看到因為關稅，物價開始走高、就業開始下滑，就我的觀點，這是停滯性通膨衝擊，這使聯準會的雙重使命同時失落，亦是聯準會面臨的最糟處境」。

他警告，如果連續幾個月各項數據皆反映關稅通膨的影響沒有維持在適當範圍內，將令人擔憂。美國七月核心通膨年增三．一％、月增○．三％，為六個月來最高點。

波斯提克在阿拉巴馬州的一場餐會上表示，七月失業率四．二％，仍維持在歷史低點，基於通膨高於聯準會的二％目標，以及關稅衝擊尚不確定，聯準會應維持觀望態度。他說，「對於今年剩下的時間，我仍預期降息一次，這是基於勞動市場維持穩健的觀點，如果就業大幅疲軟，風險的平衡將大有不同」。

美國七月就業報告出乎意料的疲軟，前兩月數據也大幅下修，使聯準會決策者對於九月會議是否降息的看法加劇分歧。

抑制通膨或提振就業 看法不同

堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁史密德表示，他希望利率維持在限制性區間。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金說，他對於聯準會應更加關注抑制通膨或提振就業，仍不確定。

舊金山聯邦儲備銀行總裁達利與明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡希卡里對降息態度開放。聯準會理事華勒與鮑曼則已在七月會議上，以憂心勞動市場為由，表態支持降息。

