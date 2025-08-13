盤勢分析》多頭主導 台股創新高僅一步之遙

外幣匯率行情表（8/12）

美股4大指數拉回，台股昨日一度翻黑後，又見買盤進場，成功挺過疊加關稅的利空，續創波段新高，台積電（2330）在平盤震盪，大型電子權值股休息，將空間讓給中小型股發揮，PCB族群續獲買盤追捧，富喬（1815）連2日漲停，金居（8358）大漲再創天價，玻璃陶瓷、塑膠、油電燃氣、生技、航運等傳產族群大漲，加權指數終場上漲22.86點，收在24158.36點，成交量約4284億元。

統一證券指出，以5日均線為關鍵支撐，只要未跌破，台股仍由多方主導。（資料照）

3大法人昨合計賣超61億元，其中外資賣超66.3億元、投信買超0.5億元、自營商買超4.7億元；外資台指期淨空單小減273口，累積外資期貨淨空單逾3.53萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股再創波段新高，距歷史高只差200多點，多頭將再軋空，目前全球股市開始進行Fed降息交易，美股科技股也頻創新高，27日輝達財報前市場焦點仍聚焦AI類股，PCB及上游原料族群相關個股頻創高，下半年PCB熱度將持續，但已偏高檔個股不宜過度追價。

統一證券指出，本週市場焦點轉至美國通膨數據，台股日KD、RSI及MACD技術指標皆為正向，顯示多方動能強勁，買盤力道穩健。短線上，以5日均線為關鍵支撐，只要未跌破，台股仍由多方主導。

（記者卓怡君）

