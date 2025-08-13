法說會速報》臻鼎今年AI產品比重將逾7成 上半年EPS1.3元

臻鼎集團董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨日召開法說會，董事長沈慶芳表示，今明2年將加碼資本支出，各逾300億元，下半年客戶新品備貨節奏正常，下半年營運將優於上半年，今年AI產品比重將逾70%。此外，明年將是臻鼎成長關鍵年，不僅在AI手機、摺疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期行動通訊、電腦消費、伺服器／車載／光通訊及IC載板4大應用營收將全面加速成長。

臻鼎第2季每股稅後盈餘（EPS）0.63元，累計上半年EPS為1.3元。

請繼續往下閱讀...

展望未來，沈慶芳表示，今年IC載板仍將是臻鼎4大產品應用中成長最快的業務部門，營收成長目標超過4成。泰國1廠自5月試產以來，已有伺服器及光通訊領域重要客戶通過認證，預期第4季將進入小量產；高雄AI園區之高階ABF載板與HLC+HDI產能陸續裝機，將於年底進入試產。隨著泰國與高雄2大基地的生產效益於明、後年起陸續顯現，公司正向看待未來營運表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法