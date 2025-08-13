關稅像飛機遇小亂流 緯創董座：不用太慌張

緯創董事長林憲銘昨日表示，不需過度擔憂關稅對企業造成的影響。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕電子大廠緯創（3231）董事長林憲銘昨出席台灣創投年會，由於近期「20+N」關稅議題引發市場關注，林對此形容，「飛機遇到小亂流也會稍微顛簸，但不用太慌張」，不需過度擔憂此事對企業造成的影響，仍然看好AI熱潮推動產業向上，緯創將順勢而為，專注該做的事。

順勢而為 在變動中尋找機會

林憲銘認為，現在關稅已對產業造成較大的波動，後續情況不致更差。面對不可預測的對象，政府團隊已付出相當努力，全球各國同樣感到頭痛，台灣產業應更有合作精神，找到最有利的因應方式。必須順著對方的邏輯分析、耐心布局，反覆努力才能爭取對己方有利的結果。

林憲銘分析，雖然美國對台灣課徵20%關稅、日本15%，但台灣與日韓並無太多直接競爭項目，反而主要競爭對手落在東南亞與中國等地區。傳統工具機領域的對手多來自中國，但中國的稅率並不比台灣低，整體影響有限，「這是一股我們可以克服的小亂流」，產業應在分析競爭對象與市場結構後，持續深耕優勢領域，並在變動中尋找機會。

金仁寶三巨頭 看好台灣能力

金仁寶集團總裁許勝雄昨攜旗下仁寶（2324）董事長陳瑞聰、電源廠康舒（6282）董事長許介立出席台灣創投年會，集團3巨頭同時發表看法，看好台灣有能力化解衝擊，20%關稅幅度應是最壞情況，政府應於後續談判時，爭取縮小與競爭對手國的關稅差異、甚至低於對方，同時保護半導體等關鍵產業。

陳瑞聰表示，台灣資通訊產業大多在美國享有關稅豁免；許介立則認為，匯率波動對全球市場影響更深，政府應有所作為；許勝雄強調，美國對等關稅給台灣機械、工具機、紡織等傳產造成明顯衝擊，政府應提供技術升級、轉型輔導及補貼，並維持穩定匯率，避免美台貿易競爭力扭曲。

