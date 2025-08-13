晴時多雲

書劍集》對等關稅之外

2025/08/13 05:30

對等關稅傷害甚大，可是部分產業陷於困境，不只是一日之寒造成。（中央社資料照）對等關稅傷害甚大，可是部分產業陷於困境，不只是一日之寒造成。（中央社資料照）

◎歐陽書劍

趨勢雖可能有波動，甚至逆轉，但通常不因個別事件而改變方向。美國對等關稅壓境，毛利已低的產業雪上加霜；可是部分現象早就存在，即使未來談判後稅率能再壓低，緊急救援行動仍需搭配新產業政策，才能建立穩定發展的基礎。

台灣二○二五年前六個月的出口達二千八百餘億美元，較前一年同期成長二十五．九％。美國總統川普課徵對等關稅的行政命令於四月初正式發布，其後暫以加徵十％關稅做為談判階段的緩衝，但台灣第二季出口成長卻更快速，達一千五百多億美元，較二○二四年同期成長約三十四％；除了提前拉貨效應外，AI相關產業的出口未受關稅壓抑更是主因。

二○二五年第二季的台灣總出口較前一年同期增加近四百億美元，但從出口貨品分析，電子與傳產業的變化差距甚大。合計占總出口超過七十二％的資通與視聽產品及電子零組件成長超過了五十％，較前一年同期就增加三八○餘億美元，幾乎相當於總出口的增加值。

對照組出現在傳產業。即使有提前拉貨效應，可是橡膠、紡織及運輸工具等產業的出口，在二○二五年第二季仍陷於負成長；這樣的狀況，並非始於對等關稅議題出現以後，而是早已存在的中長期現象。

若以二○二四年與肺炎疫情前的出口高點二○一八年比較，台灣總出口雖已成長約四十二％，卻都是由資通與視聽產品，以及電子零組件所貢獻，前者包括伺服器、後者有晶片。在主要出口貨品中，僅有前二類產品與電機產品的出口金額較六年前增加；而光學及精密儀器、紡織品的出口，六年來甚至都衰退了三成以上。

貿易對手提高關稅，不管是傷害其自身消費者的購買力或是減損我國的價格競爭力，都或多或少會再影響到廠商出口的表現。目前看來，乘著AI發展的相關產業，最有突破機會，而從過去的出口統計可以發現，有些產業的國際競爭力減弱，並非始於今日。

電子與傳產長期存在的產業差距，恐將會愈來愈大；極強與極弱的存在，造成的不只是社會薪資結構的惡化，也終會使總體經濟政策的決定陷於兩難。

對等關稅傷害甚大，可是部分產業陷於困境，不只是一日之寒造成。

