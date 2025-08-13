川普開輝達Blackwell銷中後門 掀國安疑慮

美國總統川普表示，可能允許輝達向中國銷售其降規版的下一代先進圖形處理器（GPU）晶片。圖為今年四月三十日輝達執行長黃仁勳在白宮發表談話，川普在旁觀看。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週一簽署行政命令，將對中關稅戰休兵延長九十天，並說他可能允許輝達向中國銷售其降規版的下一代先進圖形處理器（GPU）晶片；華府政壇和智庫專家擔憂，此舉可能為中國從美國獲得更先進的運算能力打開大門，讓中國利用美國人工智慧（AI）能力來增強其軍事實力。

可能允許降規版晶片出口中國

川普表示，很有可能與輝達達成對中出售Blackwell晶片的協議，但晶片算力必須降規三十％或五十％，「輝達執行長黃仁勳應該會因為此事再來見我」。

川普也證實，已與輝達和超微半導體（AMD）達成協議，兩家公司對中出口較先進晶片的收入，須上繳十五％給美國政府。外界分析，這項收入分成模式可能是川普政府與兩家晶片商談判的條件之一，為後續開放更多產品進入中國市場鋪路。

但專家警告，這種前所未有的協議，將為所有在亞洲國家開展業務的美國公司開創先例，並威脅美國政府基於國安考量而實施出口管制的理由。該協議也讓華府政壇和智庫專家憂心忡忡，因為美國朝野兩黨的對中鷹派長期要求，中國的AI晶片技術必須落後美國好幾世代。

曾在拜登政府擔任白宮國安會科技與國家安全主任的克汗（Saif Khan）表示：「即使是輝達旗艦晶片（指Blackwell）的降規版，只要中國買得夠多，仍可建立領先世界、規模居前的AI超級電腦，這可能讓中國在AI領域直接超越美國。」

此外，中國政府則發布指導意見，要求公私營企業不要使用輝達H20晶片，尤其是用於任何與政府或國家安全相關的工作，此舉讓輝達試圖彌補在中數十億美元收入損失的努力變得複雜，也可能打擊川普政府想從輝達銷售收入抽成的意圖。

分析認為，北京此舉有兩大原因，首先，中國官員擔心輝達晶片有安全隱憂，可能具備位置追蹤和遠端關機功能，儘管輝達對此堅決否認；其次，北京高度重視發展國產晶片能力，希望中國企業放棄西方晶片，轉而使用本土產品。

