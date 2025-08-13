晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普開輝達Blackwell銷中後門 掀國安疑慮

2025/08/13 05:30

美國總統川普表示，可能允許輝達向中國銷售其降規版的下一代先進圖形處理器（GPU）晶片。圖為今年四月三十日輝達執行長黃仁勳在白宮發表談話，川普在旁觀看。（歐新社資料照）美國總統川普表示，可能允許輝達向中國銷售其降規版的下一代先進圖形處理器（GPU）晶片。圖為今年四月三十日輝達執行長黃仁勳在白宮發表談話，川普在旁觀看。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週一簽署行政命令，將對中關稅戰休兵延長九十天，並說他可能允許輝達向中國銷售其降規版的下一代先進圖形處理器（GPU）晶片；華府政壇和智庫專家擔憂，此舉可能為中國從美國獲得更先進的運算能力打開大門，讓中國利用美國人工智慧（AI）能力來增強其軍事實力。

可能允許降規版晶片出口中國

川普表示，很有可能與輝達達成對中出售Blackwell晶片的協議，但晶片算力必須降規三十％或五十％，「輝達執行長黃仁勳應該會因為此事再來見我」。

川普也證實，已與輝達和超微半導體（AMD）達成協議，兩家公司對中出口較先進晶片的收入，須上繳十五％給美國政府。外界分析，這項收入分成模式可能是川普政府與兩家晶片商談判的條件之一，為後續開放更多產品進入中國市場鋪路。

但專家警告，這種前所未有的協議，將為所有在亞洲國家開展業務的美國公司開創先例，並威脅美國政府基於國安考量而實施出口管制的理由。該協議也讓華府政壇和智庫專家憂心忡忡，因為美國朝野兩黨的對中鷹派長期要求，中國的AI晶片技術必須落後美國好幾世代。

曾在拜登政府擔任白宮國安會科技與國家安全主任的克汗（Saif Khan）表示：「即使是輝達旗艦晶片（指Blackwell）的降規版，只要中國買得夠多，仍可建立領先世界、規模居前的AI超級電腦，這可能讓中國在AI領域直接超越美國。」

此外，中國政府則發布指導意見，要求公私營企業不要使用輝達H20晶片，尤其是用於任何與政府或國家安全相關的工作，此舉讓輝達試圖彌補在中數十億美元收入損失的努力變得複雜，也可能打擊川普政府想從輝達銷售收入抽成的意圖。

分析認為，北京此舉有兩大原因，首先，中國官員擔心輝達晶片有安全隱憂，可能具備位置追蹤和遠端關機功能，儘管輝達對此堅決否認；其次，北京高度重視發展國產晶片能力，希望中國企業放棄西方晶片，轉而使用本土產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財