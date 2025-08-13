衝先進製程 台積6吋廠2027停產

台積電董事會決議核准資本預算二○六億五七五○萬美元，擴充先進製程等產能。（資料照）

董事會通過6200億資本預算 建置先進製程、封裝產能

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事會昨決議，今年第二季配發現金股利每股五元，與上季相同，除息交易日為今年十二月十一日，明年一月八日發放。因應人工智慧（AI）需求，先進製程、先進封裝產能強勁，董事會也決議核准資本預算二○六億五七五○萬美元，換算新台幣約六二○○億元。

受惠AI及高效能運算、智慧手機帶動先進製程需求強勁，台積電第二季營收約新台幣九三三七．九億元，稅後淨利三九八二．七億元，雙雙創下歷史新高，每股純益十五．三六元。

Q2配發現金股利5元

台積電董事會昨核准第二季營業報告書及財務報表，並核准配發第二季每股現金股利五元，配息基準日定為今年十二月十七日，除息交易日為十二月十一日，自今年十二月十三日起至十二月十七日止停止普通股股票過戶。

董事會並決議，為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算二○六億五七五○萬美元，做為建置先進製程產能、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。台積電全年資本支出為三八○至四二○億美元，以擴充先進製程為主。

因應新台幣升值，台積電董事會並核准於不超過一百億美元的額度內，增資公司百分之百持股子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本；另核准於不高於新台幣六百億元額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充及綠色相關支出的資金需求。

台積電全力衝刺先進製程與先進封裝，前天書面通知客戶，旗下晶圓二廠（六吋廠）與五廠（八吋廠）將於二○二七年底停產，有投產這兩廠的客戶，台積電將提供最後投片時程，協助轉廠或升級十二吋廠因應。台積電證實，六吋廠未來兩年逐步退出並停產，五廠的八吋廠產能也將整併到其他八吋廠，以提升營運效益，此決定是基於市場與公司的長期業務策略，也會確保客戶在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間，繼續滿足客戶需求；至於廠區是否改先進封裝生產用途，還須評估，尚未確定。

