晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「恐重演1929大蕭條」川普嗆法院勿擋關稅

2025/08/10 05:30

美國總統川普八日警告，如果法院裁定他援引「緊急經濟權力法」，課徵全面關稅的行為是越權，美國經濟恐陷入另一場1929年的大蕭條。（美聯社檔案照）美國總統川普八日警告，如果法院裁定他援引「緊急經濟權力法」，課徵全面關稅的行為是越權，美國經濟恐陷入另一場1929年的大蕭條。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普八日警告，如果法院裁定他援引「緊急經濟權力法」，課徵全面關稅的行為是越權，美國經濟恐陷入另一場一九二九年的大蕭條。

川普在「真實社群」發文說：「如果一個激進左派法院在這個節骨眼，做出不利我們的判決，試圖削弱或干擾美國史上最大規模的資金、財富創造以及影響力，將不可能恢復或補償這些鉅額的資金與榮耀；一九二九大蕭條將再度上演！」

美國際貿易法庭5月裁定川普越權 全案預料將打到最高法院

美國國際貿易法庭五月判決川普逾越他的法定職權，對許多外國產品課徵全面關稅。上週美國聯邦巡迴上訴法院審理川普政府的上訴，由十一名法官組成的合議庭，對於法律賦予川普權力，以激進方式課徵關稅的主張表達質疑，上訴法官尚未做出判決，預料該官司將打到最高法院。

川普八日警告，否決他的緊急權力將是美國的「司法悲劇」，美國將無法從中復原，他寫道，「如果他們將判決反對美國的財富、實力與權力，他們早就應該在案件一開始就這麼做了」。

他的說法令一些分析師訝異，不僅因為現任美國總統對經濟災難提出警告並不常見，也在於川普的關稅多半被認為是美國經濟風險。B.Riley財富管理公司首席市場策略師霍根說，「如果法院否決川普關稅，儘管情況複雜，將是大大正面的消息」。

分析師：預估新關稅僅增800億美元 川普說法誤導

安永首席經濟學家達科也說，預估新關稅將較去年增加七百億至八百億美元，相較去年聯邦政府近七兆美元的支出，僅是九牛一毛。他說，「退還關稅會導致經濟蕭條的說法是誤導」，如果法院的判決迫使川普降低關稅，「這根本不是壞事，實際上將有刺激作用」。

川普八日說，他的關稅策略「幾乎天天使股市創新紀錄」。但霍根說，「這完全本末倒置，貿易戰一開始時，引發一九九○年代以來最嚴重的市場大跌，在川普四月九日暫緩他的高關稅，市場才開始恢復」。他說，「唯一讓市場慶賀的是關稅架構優於設想中的最糟的狀況，這些關稅將放緩成長，並由消費者支付，這是影子稅賦，華爾街人人都知道」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財