「恐重演1929大蕭條」川普嗆法院勿擋關稅

美國總統川普八日警告，如果法院裁定他援引「緊急經濟權力法」，課徵全面關稅的行為是越權，美國經濟恐陷入另一場1929年的大蕭條。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普八日警告，如果法院裁定他援引「緊急經濟權力法」，課徵全面關稅的行為是越權，美國經濟恐陷入另一場一九二九年的大蕭條。

川普在「真實社群」發文說：「如果一個激進左派法院在這個節骨眼，做出不利我們的判決，試圖削弱或干擾美國史上最大規模的資金、財富創造以及影響力，將不可能恢復或補償這些鉅額的資金與榮耀；一九二九大蕭條將再度上演！」

美國際貿易法庭5月裁定川普越權 全案預料將打到最高法院

美國國際貿易法庭五月判決川普逾越他的法定職權，對許多外國產品課徵全面關稅。上週美國聯邦巡迴上訴法院審理川普政府的上訴，由十一名法官組成的合議庭，對於法律賦予川普權力，以激進方式課徵關稅的主張表達質疑，上訴法官尚未做出判決，預料該官司將打到最高法院。

川普八日警告，否決他的緊急權力將是美國的「司法悲劇」，美國將無法從中復原，他寫道，「如果他們將判決反對美國的財富、實力與權力，他們早就應該在案件一開始就這麼做了」。

他的說法令一些分析師訝異，不僅因為現任美國總統對經濟災難提出警告並不常見，也在於川普的關稅多半被認為是美國經濟風險。B.Riley財富管理公司首席市場策略師霍根說，「如果法院否決川普關稅，儘管情況複雜，將是大大正面的消息」。

分析師：預估新關稅僅增800億美元 川普說法誤導

安永首席經濟學家達科也說，預估新關稅將較去年增加七百億至八百億美元，相較去年聯邦政府近七兆美元的支出，僅是九牛一毛。他說，「退還關稅會導致經濟蕭條的說法是誤導」，如果法院的判決迫使川普降低關稅，「這根本不是壞事，實際上將有刺激作用」。

川普八日說，他的關稅策略「幾乎天天使股市創新紀錄」。但霍根說，「這完全本末倒置，貿易戰一開始時，引發一九九○年代以來最嚴重的市場大跌，在川普四月九日暫緩他的高關稅，市場才開始恢復」。他說，「唯一讓市場慶賀的是關稅架構優於設想中的最糟的狀況，這些關稅將放緩成長，並由消費者支付，這是影子稅賦，華爾街人人都知道」。

