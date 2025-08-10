晴時多雲

傳產業挺住！水五金拚中高階產品 工具機盼穩定匯率

2025/08/10 05:30

美國總統川普4月初宣布實施對等關稅，工具機公會早已對業者說明稅率計算會疊加，業界早就知道。（中央社資料照）美國總統川普4月初宣布實施對等關稅，工具機公會早已對業者說明稅率計算會疊加，業界早就知道。（中央社資料照）

〔記者張聰秋、陳建志、葛祐豪／綜合報導〕我國輸美產品稅率適用「二十％對等關稅加上既有稅率」，包括工具機、水五金等傳統產業早就清楚。彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，關鍵仍在產品定位與市場策略，台灣水五金以中高階、客製化產品為主，衝擊相對有限；台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫坦言，美日韓原就有自由貿易協定，加上對等關稅較台灣低，業者當然更加辛苦，但匯率的影響更大，盼新台幣往貶值方向走，避免傳產出口被夾擊。

彰化鹿港水五金業者表示，對等關稅20％需疊加原稅率，業界早就知道。圖為彰化鹿港頂番婆的水五金產品。（彰縣府提供）彰化鹿港水五金業者表示，對等關稅20％需疊加原稅率，業界早就知道。圖為彰化鹿港頂番婆的水五金產品。（彰縣府提供）

水五金業：中高階訂單衝擊有限 盼與對手國拉近稅率

水五金產品輸美加徵二十％對等關稅，加上原有三至五％不等關稅，實際稅率約二十三％至二十五％。張家烈說，雖然加徵關稅確實增加出口壓力，但若其他國家也是類似稅率，競爭條件一致，關鍵仍在產品定位與市場策略；因台灣水五金以中高階、客製化產品為主，利潤較佳，衝擊相對有限，甚至少數業者還在加班趕出貨。

彰化鹿港頂番婆是水五金重鎮，產值占全台八成以上，年產值高達新台幣六○○億元、七成外銷美國；張家烈說，對等關稅二十％需疊加原稅率，這是業界早就知道的，目前政府持續與美國談判中，希望能進一步降低。

工具機業：關稅已比日韓高 盼台幣貶值減輕出口壓力

台中大里、太平是工具機產業的重鎮，台中市太平產業園區廠商協進會理事長、三鋒機器公司總經理郭璦玫分析，我國工具機輸美主要競爭對手是日本、韓國，日韓與美國原就有自由貿易協定零關稅、對等關稅十五％，而台灣暫時性對等關稅二十％，加上原稅率四．四％，加起來達二十四．四％，當然更加辛苦。

美國總統川普四月初宣布實施對等關稅，工具機公會早已對外說明稅率計算會疊加方式，即原有最惠國稅率（MFN）或其他反傾銷、反補貼稅，再加徵對等關稅。郭璦玫希望政府爭取更低的對等關稅，更期待中央銀行能適時「出手」，讓新台幣往貶值方向走，減輕出口廠商的壓力。

高雄市長陳其邁昨表示，高雄主要是石化與鋼鐵產業，其中鋼鐵的扣件屬「二三二條款」範圍，從今年三月起就適用五十％稅率，各國都一樣；較擔心的是中國鋼鐵低價傾銷到歐美或東南亞，排擠到台灣螺絲扣件，希望政府做好因應措施。引擎零件部分，高雄產值占全國外銷的十五％至二十％，面臨對等關稅疊加，確實會有比較大影響，希望政府繼續談判爭取。

