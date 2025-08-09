飆股幕後》法說會未開 股價先行 萬泰科8月大漲27%

連接線廠萬泰科昨日收在漲停48.7元，創下27年來新高價。（資料照）

記者方韋傑／特稿

連接線廠萬泰科（6190）受惠於旗下AI伺服器內部高速線需求強勁，目前順利按照計畫小量生產、9月逐步增量，引發市場期待後續展望，自該公司7月29日公告8月12日將受邀參加法說會後，買盤陸續進場布局，昨日收在漲停48.7元，創下27年來新高價，8月來股價漲幅已高達27.15%。

外資8月以來買超萬泰科2421張、投信買超1000張、自營商買超159張，三大法人合計買超3580張；此外，主力籌碼也顯著轉為買方，累積大量買進能量，隔日沖券商也成為此波股價拉升的推手之一，近兩週買超張數占比已達3.25%。

請繼續往下閱讀...

萬泰科AI內部高速線材已通過原廠客戶認證，並開始小批量出貨，預計9月後的產能稼動率將正式提升，進入大量出貨階段。第一期月產能僅200萬米，對全年營收貢獻僅約2%。不過，萬泰科計畫第四季啟動第二期產能擴張，新增月產能600至800萬米，相關效益將於明年顯現，屆時高速線材營收占比可望達5%至6%以上，營收貢獻成長幅度約年增3倍。

萬泰科指出，旗下PCIe 6.0線材將用於輝達GB300伺服器產品，並透過連接器廠商間接合作，依其規格需求供應線材，以對應輝達後續平台更新。在市場布局方面，萬泰科產品適用於各類需網路訊號傳輸的場景，美國拜登政府時期就參與當地基礎建設工程，未來不排除進一步參與「大而美法案」當中涉及建築物內網路布線的專案，延續既有動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法