晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

前7月營收衝破2兆元 台積創史上同期新高

2025/08/09 05:30

晶圓代工龍頭台積電7月營收重返3千億元大關之上。（法新社檔案照）晶圓代工龍頭台積電7月營收重返3千億元大關之上。（法新社檔案照）

7月營收逾3千億 歷史次高

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI、HPC（高效能運算）需求強勁，晶圓代工龍頭台積電（2330）昨公布7月營收3231.66億元，重返3千億元大關之上，月增22.5%、年增25.8%，創歷史次高；累計今年1至7月營收達2兆962億元，年增37.6%，創史上同期新高。

AI、HPC需求加上主要客戶推新款產品，帶動先進製程產能利用率提高，台積電上月法說會時，預估第三季營收為318至330億美元之間，中位數324億美元，季增近8%、年增近38%；以新台幣兌美元匯率為29元假設基準，營收約落在新台幣9222至9570億元，比上季微增，毛利率估介於55.5%至57.5%、營業利益率估45.5%至47.5%。台積電並上修全年營收以美元計價將成長約30%，優於先前預估的26%。

川普宣布輸往美國的半導體晶片將課徵100%關稅，但承諾在美設廠或正在設廠者可豁免，台積電已在美國大投資，法人看好台積電將可分散風險，不受半導體關稅影響，激勵ADR勁揚4.86%；台積電昨早盤股價攀升至1185元，上漲5元，創下新天價，隨後震盪翻黑，最後收1175元，下跌5元。

京元電2度調升資本支出

因應AI處理器及特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，測試大廠京元電（2449）昨日董事會通過追加資本支出計畫，今年資本支出預計將提高至370億元，上修幅度達37%，並創歷年新高，這是京元電今年內二度調升資本支出。董事會並通過現金增資新加坡子公司，代表因應地緣政治，京元電將赴新加坡投資設廠。

隨著AI算力需求不斷提升，且市場能見度愈趨明確，但因測試設備交期及廠房建置前置時間拉長，京元電決定提前布局高階測試產能，決議將今年資本支出由近270億元提升到370億元，資金來源包括自有資金及融資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財