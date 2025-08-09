前7月營收衝破2兆元 台積創史上同期新高

晶圓代工龍頭台積電7月營收重返3千億元大關之上。（法新社檔案照）

7月營收逾3千億 歷史次高

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI、HPC（高效能運算）需求強勁，晶圓代工龍頭台積電（2330）昨公布7月營收3231.66億元，重返3千億元大關之上，月增22.5%、年增25.8%，創歷史次高；累計今年1至7月營收達2兆962億元，年增37.6%，創史上同期新高。

AI、HPC需求加上主要客戶推新款產品，帶動先進製程產能利用率提高，台積電上月法說會時，預估第三季營收為318至330億美元之間，中位數324億美元，季增近8%、年增近38%；以新台幣兌美元匯率為29元假設基準，營收約落在新台幣9222至9570億元，比上季微增，毛利率估介於55.5%至57.5%、營業利益率估45.5%至47.5%。台積電並上修全年營收以美元計價將成長約30%，優於先前預估的26%。

川普宣布輸往美國的半導體晶片將課徵100%關稅，但承諾在美設廠或正在設廠者可豁免，台積電已在美國大投資，法人看好台積電將可分散風險，不受半導體關稅影響，激勵ADR勁揚4.86%；台積電昨早盤股價攀升至1185元，上漲5元，創下新天價，隨後震盪翻黑，最後收1175元，下跌5元。

京元電2度調升資本支出

因應AI處理器及特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，測試大廠京元電（2449）昨日董事會通過追加資本支出計畫，今年資本支出預計將提高至370億元，上修幅度達37%，並創歷年新高，這是京元電今年內二度調升資本支出。董事會並通過現金增資新加坡子公司，代表因應地緣政治，京元電將赴新加坡投資設廠。

隨著AI算力需求不斷提升，且市場能見度愈趨明確，但因測試設備交期及廠房建置前置時間拉長，京元電決定提前布局高階測試產能，決議將今年資本支出由近270億元提升到370億元，資金來源包括自有資金及融資。

