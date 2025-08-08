台壽樂齡友善調查 體檢超高齡危「肌」

台灣人壽樂齡友善調查結果發現，AI教練有助提升女性運動意願。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕你做對運動了嗎？中信金控子公司台灣人壽攜手遠見雜誌共同發布二○二五「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成四十歲以上熟齡族很少或從不運動；即使是愛「動」族，仍有三十五．二％僅做散步、走路等無效運動，甚至把家務或工作勞動當成運動，顯示民眾對正確運動認知不足，老後健康可能危「肌」四伏。

35.2％運動咖 根本無效運動

台灣人壽連續四年針對樂齡友善議題進行調查，今年以運動友善為調查主軸，近七成（六十八．六％）四十歲以上民眾有規律運動，超過三成（三十一．四％）很少運動甚至不運動，當中有八成（八十一％）把「不動如山」歸因是「忙、懶、累」，包括生活工作忙碌、缺乏動力等；有兩成以上（二十一．四％）認為做家務或工作中勞動就是在運動。

請繼續往下閱讀...

自認是運動咖的民眾，竟有超過三分之一（三十五．二％）是把走路、爬樓梯、做家事代替運動，強度、時間都不足等同盲做無效運動；而六十四．八％做有效運動者，則過半數運動強度未達標準，調查亦發現逾四成（四十二．三％）民眾沒聽過或不了解肌少症，輕忽後果可能增加死亡或失能風險。

台灣人壽提出「新‧速‧實‧簡」打造樂齡友善運動方程式，以創新科技、運動便利店、外溢好康、簡便數位工具，讓「動」與「不動」的民眾都想動，調查就發現，四十五．五％運動咖最喜歡離家近、交通便利的運動場所，就像隨處可見的便利商店，在住家附近或下班回家路上可速去速回，讓運動融入日常。

二○二五「樂齡友善調查」以全台四十歲以上民眾為樣本，有效問卷一○七四份，在九十五％的信賴水準之下，抽樣誤差為正負三％，完整調查結果將於八月二十八日「樂齡友善調查暨論壇」公布，歡迎民眾踴躍參與。報名網址：https://taiwanlife.gvm.com.tw/2025/

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法