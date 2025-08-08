熱門股》漲停創天價 漢唐挑戰千金股

川普宣布半導體關稅100%，但承諾在美設廠或正在設廠者，就可豁免關稅，激勵無塵室工程廠漢唐股價昨飆漲停，創910元新天價，近1個月來，漢唐股價漲幅達36%。（記者洪友芳攝）

美國總統川普宣布半導體晶片輸美將課徵100%關稅，但承諾在美設廠或正在設廠者，就可豁免關稅，市場預期將帶動台積電（2330）加快在美國投資建廠腳步，無塵室工程廠漢唐（2404）將受惠，激勵漢唐股價昨飆漲停，創910元新天價，成交量2414張，外資昨買243張、為連2買。近1個月來，漢唐股價漲幅達36%，法人預期，受惠「美國製造」利多題材持續發酵，漢唐有機會成為首檔廠務工程千金股。

漢唐承包大客戶的美國一廠，將續承包美國二廠，工程量較一廠增加，包含無塵室、機電工程、特殊設備與部分水氣化工程，毛利較高，加上台灣二奈米廠、先進封裝廠，漢唐目前的在手訂單金額達到1322.66億元，創歷史新高，預期未來二年可逐步完工並認列營收，今年營運創可望新高。（記者洪友芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法