AI拉貨潮 智邦、勤誠上半年業績爆棚

2025/08/08 05:30

勤誠今年參展台北國際電腦展（Computex）。（資料照，記者歐宇祥攝）勤誠今年參展台北國際電腦展（Computex）。（資料照，記者歐宇祥攝）

智邦上半年EPS 18.18元 勤誠EPS 12.4元

智邦第二季EPS 9.01元創歷史次高，上半年EPS18.18元。（記者王憶紅攝）智邦第二季EPS 9.01元創歷史次高，上半年EPS18.18元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅、歐宇祥／綜合報導〕受惠於AI拉貨，網通廠智邦（2345）及伺服器機殼大廠勤誠（8210）上半年獲利皆繳出新高，智邦上半年每股稅後盈餘（EPS）達18.18元、勤誠則為12.4元。

智邦Q3更好 外資看好登千金股

智邦昨公告第二季財報，因台幣升值、匯損約17億元，影響EPS逾3元，每股稅後盈餘9.01元，僅次於第一季的9.17元，創歷史次高，若無匯損，第二季每股稅後盈餘達12元，賺逾一個股本，創歷史新高，累計上半年每股稅後盈餘18.18元。

最新美系外資報告指出，智邦與既有、新客戶合作持續擴大，在新產品開始出貨下，第3季營收可望持續走高，而打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，可望在年底前開始出貨。美系外資維持智邦「加碼」評等，目標價從850元調高至1170元，是首檔被外資上看千元的網通股。智邦昨日股價大漲上漲74元，以975元作收，創歷史新高價。

勤誠H1毛利率創高 H2穩中續升

勤誠受惠美系、中系CSP（雲端服務供應商）AI伺服器需求暢旺，帶動上半年稅後淨利14.96億元、年增83%，毛利率也達29.5%新高，每股稅後盈餘（EPS）12.4元，創同期新高。

勤誠總經理陳亞男指出，第二季受關稅影響、客戶拉貨動能轉強，且因前6大CSP客戶的AI需求仍舊暢旺，看下半年穩中續升，儘管第三季底將逢客戶產品轉換期、動能可能走緩，不過在AI需求續強、機櫃業務持續拓展下，正向看後市，並審慎看匯率、關稅影響。

針對全球產能布局，勤誠加州打樣廠將在9月啟動，量產廠除德州廠外，也將在馬來西亞設廠，最快明年5月啟動。勤誠第二季稅後淨利達11.4億元，季增24.3%、年增83%，每股稅後盈餘6.87元，創單季新高；從產品組合來看，AI與資料中心營收占60%。

