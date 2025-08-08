晴時多雲

中國買俄油 川普威脅加徵關稅

2025/08/08 05:30

美國總統川普實施的對等關稅於八月七日正式上路。（路透資料照）美國總統川普實施的對等關稅於八月七日正式上路。（路透資料照）

關稅高達50％ 印度總理批川普雙重標準 其他國家也買俄油

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普實施的對等關稅於八月七日正式上路，全球近七十國將面臨十％至四十一％新稅率，預料將重塑世界貿易秩序。白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，這是全球經貿史上最重要時刻，並稱川普懂「交易的藝術」。

川普七月三十一日公布行政命令，全球六十九國輸美產品將於八月七日起徵收對等關稅，稅率由十％至四十一％，美國主要貿易夥伴如歐盟、日本和南韓的稅率為十五％，台灣和越南各為二十％，印尼、泰國和菲律賓各為十九％；此外，川普還徵收產業關稅，包括進口汽車關稅二十五％，鋼鋁關稅五十％等。

不過，美國尚未與加拿大、巴西達成協議，兩國分別被徵收三十五％、五十％關稅。對此，巴西總統魯拉表示，他不急於與川普進行直接對話，因為這可能會是一種羞辱，巴西政府也還不想宣布報復措施，希望繼續尋求與美國進行內閣層級對話。

川普因印度不願停購俄羅斯石油，對印度加徵二十五％關稅至五十％，三週後開徵。印度總理莫迪痛批川普「雙重標準」，稱其他國家也在購買俄羅斯石油，美國卻僅單挑印度。此外，美國雖然二度與中國達成關稅戰休兵九十天，但川普揚言將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，「不排除對中國也採取類似行動」。

赴美談降稅 瑞士總統未如願

此外，瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）與內閣官員前往華府，希望爭取美國調降對瑞士三十九％的關稅，但未能如願，瑞士高階品牌製造業與醫藥業已感受到成本壓力遽增。

彭博經濟預估，川普的新關稅措施將使美國的平均關稅稅率升至十五．二％，超越去年的二．三％，創二次世界大戰後最高水準。川普再三宣稱，徵收高關稅是為了削減貿易赤字和促使製造業回流美國。但批評人士警告，此舉可能導致通膨失控，並造成物資短缺。儘管迄今上述問題並未發生，但近期有些數據顯示，美國經濟已經逐漸顯露疲態。

