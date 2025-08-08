晴時多雲

川普：半導體關稅100％ 承諾在美設廠 就沒關稅

2025/08/08 05:30

美國總統川普宣布將對輸美半導體和晶片徵收100％關稅，但如果廠商承諾或正在美國設廠，「那就沒有關稅」。（路透資料照）美國總統川普宣布將對輸美半導體和晶片徵收100％關稅，但如果廠商承諾或正在美國設廠，「那就沒有關稅」。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布將對輸美半導體和晶片徵收一○○％關稅，但如果廠商承諾或正在美國設廠，「那就沒有關稅」，並點名台積電正在對美國投資二千億美元。川普也與蘋果執行長庫克共同宣布，蘋果將在美國加碼投資一千億美元。

未實現在美設廠承諾 將回溯徵稅

川普週三在白宮表示：「我們將對輸美半導體和晶片徵收一○○％關稅，但如果企業承諾或正在美國設廠，那就沒有關稅；而基於某些原因，未能實現在美國設廠承諾，日後將會回溯徵收相關關稅。」

川普還說，像是英特爾先前外移到其他地方，現在許多晶片公司都在回流美國，並點名台積電正在對美國投資二千億美元，而非日前宣稱的三千億美元；台積電三月宣布將加碼在美投資一千億美元，累計投資金額達一六五○億美元。

川普還與庫克共同宣布，蘋果未來四年將在美國加碼投資一千億美元，累計投資達六千億美元。庫克並揭露「美國製造計畫」，除了在美國採購行動裝置用玻璃和稀土磁鐵，也將與台積電、德儀等合作廠商打造完整的晶片供應鏈，今年為蘋果產品生產逾一九○億顆晶片。

輝達執行長黃仁勳週三也赴白宮會見川普，他先前已承諾將在美國投資五千億美元。

專家：蘋果、輝達和台積電是贏家

Futurum Group執行長紐曼指出，川普晶片關稅政策尚有許多細節有待公布，但在此階段，大型公司顯然是贏家，包括承諾投資最多金額的蘋果、輝達和台積電，這也是川普想要得到的大勝利。

