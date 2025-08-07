研華「邊緣運算」 董座：日韓美無對手

研華看好下半年營運展望，預估第三季營收5.55億至5.75億美元。（記者方韋傑攝）

獲「大而美法案」基建訂單

研華董事長劉克振昨指出，研華所屬的邊緣運算產業在日、韓、美當地無競爭對手，美國對等關稅造成的影響相當有限。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）董事長劉克振於昨日法說會指出，研華所屬的邊緣運算產業在日、韓、美當地無競爭對手，主要競爭者集中於台灣，美國對等關稅造成的影響相當有限；研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙並提到，公司已參與美國「大而美法案」相關大型基建專案，金額數量與規模「非常嚇人」，後續成長動能值得期待。

美國對等關稅影響相當有限

劉克振表示，「邊緣運算」是高度碎片化、非標準量產的產業，不同於化工、太陽能等標準化產品，「我們在日韓幾乎沒有對手，歐洲只有一點點，美國本土更是幾乎沒有，我們的對手都在台灣」，何況美國對中國產品加徵高額關稅，即使中國廠商意圖削價，也難與研華主力產品線競爭，對營運影響極小。

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研華現階段從中國出貨至美國的占比僅剩個位數比重，對於關稅大部分採轉嫁方式因應，僅針對少數全球性客戶協議分擔，整體風險可控。若8月7日美方關稅政策進一步明朗，不排除能更加明確釐清稅率與豁免範圍，除非關稅稅率達到3成以上，公司才有可能擴大美國產線。

陳清熙則透露，研華近期已參與美國「大而美法案」當中的智能化基礎建設專案，規模是研華「過去出貨量遠比不上的等級」。第3季受惠AI與半導體設備需求帶動，整體淡季不淡，預估單季營收166.29億至172.28億元，年增11.23%至15.18%，合併毛利率站穩4成上下，平均接單出貨比值連續維持1.08以上水準。

關於AI產品，研華今年上半年來自邊緣AI的營收比重已達16.8%，預期全年將突破20%，應用遍及農業、能源、醫療、交通與智慧製造等多元場域，並持續透過新平台推進軟硬整合布局。儘管近期遭遇DDR4斷貨挑戰，研華已提前與台灣模組廠擴大合作，第3季供應無虞，第4季能見度已達6成，預計9月初會更明朗。

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