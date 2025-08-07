非法出口輝達AI晶片 美逮2中國公民

美國司法部表示，兩名中國公民本週在加州洛杉磯被捕，他們涉嫌將價值數千萬美元的輝達（Nvidia）製先進人工智慧（AI）晶片運往中國，違反美國出口管制禁令。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國司法部表示，兩名中國公民本週在加州洛杉磯被捕，他們涉嫌將價值數千萬美元的輝達（Nvidia）製先進人工智慧（AI）晶片運往中國，違反美國出口管制禁令，最高可能面臨二十年監禁。

司法部聲明指出，洛杉磯郡帕薩迪納市二十八歲居民耿川（音譯，Chuan Geng）和艾爾蒙地市二十八歲居民楊時薇（音譯，Shiwei Yang），被控在二○二二年十月至今年七月間未經美國商務部許可，將輝達先進晶片和其他技術出口至中國。輝達H100屬於先進晶片，可用來訓練大型語言模型（LLM）。

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根據刑事告訴狀，在美國對中國祭出全面技術出口管制後，耿川和楊時薇在二○二二年成立ALX Solutions公司；該公司至少向位於新加坡和馬來西亞的運輸和貨物轉運公司出貨二十次，但從未自二地公司收到貨款，卻從位於香港和中國的公司收到多筆貨款，包括二○二四年一月從一家位於中國的公司收到一○○萬美元。

紀錄顯示，二○二三年八月至二○二四年七月間，ALX向美超微採購逾二○○個輝達H100晶片，並申報終端用戶位於新加坡和日本。

在一張二○二三年開立、金額逾二八四五萬美元的發票，ALX聲稱客戶位於新加坡，但美國派駐星國的出口管制官員無法核實晶片已運抵該國，且ALX所稱的客戶並不存在於發票所列的地址。

除了輝達H100晶片，兩人也被控把必須取得許可證才能出口的輝達顯示卡PNY GeForce RTX 4090運往中國。

美國司法部指出，耿川和楊時薇四日晚間在洛杉磯聯邦法院出庭。耿川為美國永久居民，已繳交二十五萬美元保釋金獲釋，楊則因簽證過期卻未離境，將於八月十二日出席羈押聽審會。

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