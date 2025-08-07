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台灣方案2.0擴及外商 盼創1.2兆投資

2025/08/07 05:30

投資台灣三大方案二．○版本擴大適用對象至全球台商與來台外商。（資料照）投資台灣三大方案二．○版本擴大適用對象至全球台商與來台外商。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國關稅變局牽動全球供應鏈布局，隨著大部分國家稅率底定，投資台灣三大方案二．○版本擴大適用對象至全球台商與來台外商。經濟部昨表示，將運用台灣的半導體優勢為基礎，串連全球人工智慧（AI）、軍工、安控及次世代通訊等關鍵產業，不僅可因應關稅變局，也能加速轉型升級，並提升台灣整體產業競爭力。

經濟部解釋，與舊版本不同的是，新版本擴大適用對象至全球海外台商，並納入外人在台投資企業；另為照顧本國勞工，只要勞工薪資達一定標準，就可提高移工引進的比例，並加碼銀行委辦手續費等補助。

投資台灣事務所營運長陳明珠表示，新方案聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有五＋二產業創新領域，並鼓勵企業導入AI應用元素及智慧化技術，以加速轉型升級，並提升整體產業競爭力，預期可創造一．二兆元的投資、八萬個就業機會。

針對外界憂心美國總統川普要求台灣半導體擴大赴美投資，將減弱我國領先優勢。經濟部次長何晉滄強調，就算如此，但台積電國內十幾個廠還在繼續蓋，絲毫沒有放緩腳步或停止，顯見投資動能還在；台灣可利用半導體產業優勢，串連人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等國內外廠商，持續提升整體產業競爭力；根據經濟部掌握外商在台投資資料，目前投資額是相當可觀。

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