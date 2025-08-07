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移緩濟急挺產業 政院今起受理申請

2025/08/07 05:30

行政院秘書長龔明鑫（中）表示，行政院透過移緩濟急協助受衝擊業者，今天就會開始收件開放業者申請補助。（記者鍾麗華攝）行政院秘書長龔明鑫（中）表示，行政院透過移緩濟急協助受衝擊業者，今天就會開始收件開放業者申請補助。（記者鍾麗華攝）

20％關稅稅率 估對工具機、塑膠、蝴蝶蘭、鬼頭刀衝擊較大

〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕美國對台二十％暫時性關稅即將生效，行政院秘書長龔明鑫昨表示，台灣對等關稅由三十二％降到二十％，對整體業者衝擊幅度減少一半以上，但工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭等仍將受到競爭對手挑戰；行政院今天就會開始收件，開放受衝擊業者申請支持方案，透過移緩濟急協助受衝擊業者。

兼任民進黨主席的總統賴清德昨則表示，美方所提關稅是動態的過程，台灣會盡力爭取關稅降低；而行政院近日將依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案，盼朝野都能支持通過，盡速協助台灣產業與民眾因應美國新的關稅政策。

行政院昨舉辦關稅及產業支持方案議題說明，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣重申，對台關稅二十％，「只是一個暫時性關稅」；她強調，台灣談判團隊在七月三十一日前就獲得通知，指台美還沒有完成總結性會議，屬於還在協商國家，因此八月七日先實施暫時性關稅，持續進行協商，「七日不會是雙方談判截止日，後續會持續進行磋商」。

7日非談判截止日 將持續磋商

龔明鑫指出，行政院透過研究智庫，對台灣稅率由三十二％降到二十％做模型模擬，先前在沒有排除二三二條款下，原本估計出口美國最多將減少二十四．九％、產值下降四．八五％、GDP減少三．一二％、工業就業人數減逾十二萬人等；雖然新關稅下降幅度沒有超過一半，但衝擊程度已減少一半以上。

龔明鑫指出，四月至今對等關稅為十％，業者都還能自我調適，但七日起將更新為二十％，個別產業面臨的衝擊不同，目前估計製造業部門的工具機產業、塑膠產業，以及農業部門的蝴蝶蘭、鬼頭刀等衝擊較大。

他解釋，台灣蝴蝶蘭在美市占率達四十六％，主要競爭對手是荷蘭，在美市占率也有四十％，但荷蘭輸美關稅為十五％，因此政府要拿出策略協助業者產品差異化，推出價格區隔策略。由於特別預算審議需要時間，相關部會今天開始就會先透過移緩濟急方式，協助受衝擊業者。

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