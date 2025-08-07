5個月減70％ 美對中逆差21年新低

美國6月貿易逆差因消費產品進口急遽下滑而縮減，與中國的逆差5個月來減少70％、縮小至21年來最低紀錄。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國六月貿易逆差因消費產品進口急遽下滑而縮減，與中國的逆差甚至縮小至二十一年來最低紀錄；而在連減五個月後，美國對中國的貿易逆差已下降七十％。這是美國總統川普的全面關稅政策，對全球貿易造成影響的最新證據。

不過，美國七月非製造業採購經理人指數（PMI）五十．一，從六月的五十．八下滑，低於預期的五十一．五，顯示占美國經濟三分之二的服務業活動陷入停滯，其中服務業就業降至四十六．四，創三月以來最低點；業者表示，新進口關稅推升成本，使企業規劃更形困難。

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美國商務部經濟分析局五日公布，六月包含貨貿與服貿的整體貿易逆差縮小十六％至六○二億美元，創二○二三年九月以來最低，其中貨物貿易逆差下挫十．八％，亦達二○二三年九月以來最低水準。

美國貨物與服務出口總額二七七三億美元，從五月的二七八○億美元下滑，而進口總額三三七五億美元，從三五○三億美元下滑。貿易赤字的降低對美國第二季國內生產毛額（GDP）自第一季的萎縮反彈貢獻巨大，第一季消費者與企業為因應川普關稅而提前搶購，使得進口激增。

6月逆差縮減至95億美元

五日報告的重點是美國對中國的貿易逆差大幅下降，六月縮減約三分之一至九十五億美元，創二○○四年二月以來最小逆差，在連續五個月下滑後，美國對中國的逆差已縮減二二二億美元，降幅達七十％。

中貨進口額降至16年最低

美國與中國貿易談判官員上週在瑞典首都斯德哥爾摩會面，就川普重返執政後雙方加劇的貿易戰展開新一輪談判。美國目前對多數中國進口產品課徵三十％關稅，致使中國輸美產品急遽下滑，進口自中國的產品降至一八九億美元，為二○○九年以來最低水準。

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