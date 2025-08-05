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營收獲利速報》江蕙演唱會挹注 寬宏7月營收創新高 台特化上半年EPS1.49元 AHF開始貢獻營收

2025/08/05 05:30

音樂劇、演唱會挹注，寬宏藝術7月營收7.35億元、寫單月歷史新高。（擷取自官網）音樂劇、演唱會挹注，寬宏藝術7月營收7.35億元、寫單月歷史新高。（擷取自官網）

江蕙演唱會挹注 寬宏7月營收創新高

〔記者張慧雯／台北報導〕因悲慘世界音樂劇、江蕙高雄巨蛋演唱會與莎拉布萊曼北流演唱會挹注，文創股寬宏藝術（6596）昨日公告7月營收7.35億元、寫下歷史新高紀錄，累計1~7月營收15.86億元、年增率44%。

寬宏日前即直言，第三季將迎來營運高峰。接下來8月還有莎拉布萊曼音樂劇、江蕙台北小巨蛋15場演唱會，9月則有潮臺北邀請台日韓歌手台北小巨蛋3場、WILD WILD韓國歌舞秀6場，預計在國際音樂劇與天后演唱會加持下，單季營收獲利有望再創新高。

對於台幣升值，寬宏表示，第二季台幣匯率走強下，國外活動演出成本減少近千萬元，下半年與明年規劃引進國外藝文活動也都因此受惠。

台特化上半年EPS1.49元 AHF開始貢獻營收

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）集團旗下上櫃化學股台特化（4772）昨日公告上半年財報，受惠於邏輯晶片先進製程應用擴大與客戶訂單穩健成長，加上蝕刻特氣產品AHF（無水氟化氫）上半年通過客戶驗證、開始貢獻營收，上半年稅後淨利2.19億元、年增41%，每股稅後盈餘（EPS）1.49元，較去年同期增加0.36元。

台特化指出，儘管上半年因匯率波動，產生部分外幣兌換損失，但營收及稼動率雙雙提升，仍能維持良好獲利動能；針對去年下半年正式推出的蝕刻特氣產品AHF，台特化也表示，今年上半年已通過客戶驗證、開始貢獻營收，象徵台特化在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步，未來將持續推進國際布局，滿足先進製程對高品質氣體材料日益增加的需求。

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