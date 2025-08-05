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熱門股》AI眼鏡題材夯 英濟創波段新高

2025/08/05 05:30

旗下 AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備今年將小規模量產，加上Meta的AI眼鏡題材火熱，激勵英濟昨股價漲停50.3元。（英濟提供）旗下 AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備今年將小規模量產，加上Meta的AI眼鏡題材火熱，激勵英濟昨股價漲停50.3元。（英濟提供）

電子零組件廠英濟（3294）旗下AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備今年將小規模量產，加上Meta的AI眼鏡題材火熱，激勵英濟昨股價漲停50.3元，創去年4月12日以來波段新高，成交量6.39萬張。

外資昨賣超英濟974張、自營商買超355張，三大法人合計賣超619張，該公司近年專注發展AI應用與光電技術，開發自有AI模組化大型語言模型，目前在企業應用、先進醫療及車用市場皆已有合作客戶，將加速提升營收貢獻。光電顯示技術則應用在穿戴式裝置，已攜手客戶增進專案推動進度。

談到關稅，英濟強調集團在台灣、中國、馬來西亞、墨西哥皆有產能，為因應不確定因素，目前上海與蘇州廠區整改暨附加價值提升，增加整機製造、系統整合能力。同時持續盤點內部資產效益，以技術與資產移轉等方式加大墨國廠生產能力，並與客戶共同研擬最適合的產能安排。（記者方韋傑）

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