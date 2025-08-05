盤勢分析》232條款罩頂 台股短線高檔震盪

統一證券表示，進入8月後，232條款的半導體關稅即將公告，預估短線台股高檔震盪整理。（資料照）

美國7月非農就業數據不如預期，引發市場對於川普關稅加速勞動市場惡化的恐慌情緒，美國四大指數上週五全數收跌，台股昨日早盤壓力沉重，一度大跌近300點，電子權值股走弱，金融股扮演撐盤重心，生技、水泥、食品、營建等傳產族群表現強勢，多數PCB個股拉回修正，尾盤靠著台積電（2330）拉抬，跌幅收斂，加權指數終場下跌55.44點，收在昨日最高的23378.94點，成交量約3375億元。

三大法人昨合計買超約39億元，其中外資買超111.9億元、投信買超25.6億元、自營商賣超98.5億元；外資台指期淨空單小減457口，累積外資期貨淨空單約3.9萬口。

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啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨日開低後仍有護盤資金進場，8月下旬再次選舉前，關稅利空拉回1~2天都易有下檔支撐，美股就業數據不佳利空也即將告一段落，將回歸美股財報狀況，PCB族群指標股開始休息，PCB將進入高檔震盪，部分市場資金同時轉進低位階族群，8月下旬將有自動化工業展，可留意工具機族群利空不跌時間點。

統一證券表示，進入8月後，232條款的半導體關稅即將公告，預估短線台股高檔震盪整理，短線須觀察月線支撐。操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、工具機與機器人概念、散裝及生技等。（記者卓怡君）

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