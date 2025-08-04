〈財經週報-投資觀點〉拉貨力道未減 出口挑戰連22紅

記者陳梅英／專題報導

本週有三大重要數據公布，首先中央銀行將發布我7月底外匯存底，在美元轉強、多數非美貨幣走貶下，外匯存底是否結束連6升有待觀察；財政部將公布7月海關進出口統計，預估在關稅暫緩拉貨力道仍強勁下，有望挑戰連22紅；行政院主計總處將發布最新通膨率數據，7月受颱風、大雨襲擊，可能推升農產品物價。

7月外匯存底可能終止連6升

根據央行統計，6月底我國外匯存底5,984.32億美元，逼近6,000億美元大關，創歷史新高。不過進入7月美元轉強，台幣與多數非美貨幣皆由升轉貶，央行所持外幣資產轉換成美元減少外，央行不需買匯阻升，反而有時還要提供美元流動性，不排除外匯存底終止連6升。

請繼續往下閱讀...

另外，在對美關稅延後實施的拉貨效應持續發酵下，財政部預估7月出口金額將落在459億至479億美元之間，年增幅估達15%至20%，有望連22紅。惟財政部也提醒，下半年若因提前拉貨導致需求遞延，可能出現「旺季不旺」現象，出口成長率恐不如上半年。

據財政部統計，台灣6月出口金額533.2億美元，為連續第二個月突破500億美元大關，並改寫歷年單月出口新高紀錄，月增3.1%、年增33.7%，為連續21個月正成長。其中，又以美國市場貢獻最大。

7月颱風、大雨襲擊 可能推升農產品物價

主計總處則將公布7月消費者物價指數，由於7月颱風丹娜絲來襲加上中南部陸續大雨，可能推升物價，7月CPI年增率是否終止連3個月下滑趨勢有待觀察。據資料顯示，6月CPI年增率1.37%，創逾4年最低水準，主因國際原物料價格下滑、新台幣升值等因素，加上去年端午節落在6月，基期相對較高，使得6月CPI年增率大舉收斂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法