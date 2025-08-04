〈財經週報-投資觀點〉AI點燃能源革命：水電瓦斯與基礎建設躍居新世代投資熱點

全球AI浪潮來襲，為能源與基礎建設產業帶來新黃金時代，，水電瓦斯等公用事業更成為現今市場關注的防禦性核心標的。（彭博）

■洪欣如

全球AI浪潮來襲，不僅讓輝達等科技巨頭市值屢創新高，更徹底改寫能源市場版圖。隨著AI運算力大爆發、資料中心如雨後春筍般冒出，全球電力需求正以前所未有的速度跳升。這場AI革命，為能源與基礎建設產業帶來新黃金時代，不僅核能產業浴火重生，水電瓦斯等公用事業更成為現今市場關注的防禦性核心標的。

全球掀起核能復興浪潮

國際能源署（IEA）第二季發布研究報告指出，全球資料中心到2030年的用電量將增加一倍以上，達到945太瓦時（TWh），約等於當今日本全國的總用電量。龐大的電力需求帶來供應壓力，迫使各國加速能源結構調整，核能以其穩定低碳特性成為焦點，

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當前各國迫於減碳工具有限，以及俄烏戰爭、AI科技發展電力需求大增等現實考量下，開始正視被冷落十年的核能工業。例如，川普政府啟動「曼哈頓計畫2.0」，透過簡化核反應爐審批流程、強化燃料供應鏈，目標在25年內將核能產量提高四倍。而且，一向推動綠能最積極的歐洲，德國不再反對核能列入再生能源範疇，這都顯示核能已從過去的爭議走向務實的能源選項。

近期市場對核能產業的信心也反映在相關投資產品上，例如海外追蹤核能產業的VanEck鈾與核能ETF，近兩年以來大漲逾倍，反映資金積極押注核電未來。

關稅戰局下，公用事業展現防禦特質

AI數據中心帶動電力結構重塑，推動了美國、歐洲等地對基礎設施與能源轉型的巨額投資，這些行動加速了電網升級和再生能源的發展，也賦予產業長期的成長動能。

值得注意的是，水電、瓦斯等公用事業在這波全球關稅戰局中，以其內需為主、不依賴出口的經營特性，受政策與市場衝擊相對有限。與此同時，公用事業產業擁有政府特許保障、需求剛性，與通膨轉嫁能力等特性，可確保營收和現金流的高度穩定性。例如，歐美的水電瓦斯公司不少每年可提供4%到6%的穩定股息，對於追求長期資本保值、防範通膨風險的投資人而言，相當吸引人。

掌握AI時代的無名英雄 看好公用基建產業

對於穩健型投資人，投資視野不用侷限在追逐高檔的AI科技股。隨著全球電力體系加速再平衡，能源公用和基礎建設資產正從過往的低調配角，成為AI時代無法缺席的關鍵推手。掌握這波能源轉型趨勢，將重拾成長動能與防禦特性兼備的水電瓦斯及基礎設施族群納入投資組合，正是當下不容錯過的核心機會。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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